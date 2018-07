Morto Carlo Vanzina | regista e produttore | diresse «Vacanze di Natale» e «Eccezzziunale

È Morto Carlo Vanzina : È morto il regista italiano Carlo Vanzina. Aveva 67 anni. Era figlio di Steno, cioè Stefano Vanzina, e fratello di Enrico, sceneggiatore. Le cause della morte non sono ancora state chiarite, ma sembra che da qualche tempo fosse molto malato.--Vanzina si era dedicato al cinema sin da giovane. Sarà ricordato soprattutto per le commedie dirette fra gli anni Ottanta e Novanta, fra cui Eccezzziunale… veramente, Io no spik inglish, Sapore di mare e ...