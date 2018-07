Morto Carlo Vanzina | regista di «Eccezzziunale veramente» e «Vacanze di Natale» Video

È Morto Carlo Vanzina - raccontò una generazione spensierata con i film sulle vacanze : Il mondo del cinema è in lutto: è morto Carlo Vanzina, 67 anni. In una vecchia foto in bianco e nero i due fratelli sono bambini sul terrazzo di casa, uno ha un pallone tra le gambe, l’altro è su un cavallo a dondolo. Davanti, inginocchiato, c’è il padre con una macchina da presa in mano. In fondo la loro vita di figli d’arte è tutta in questo scat...