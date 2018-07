Era atteso in Sardegna : è Morto il bimbo vissuto in ospedale dalla nascita : E' morto nel policlinico di Messina, dove era ricoverato, Moise il bambino calabrese di due anni e mezzo affetto dalla nascita da una grave patologia, la cui vicenda era balzata alla cronaca per le ...

Morto bimbo in ospedale dalla nascita : ... 8 LUG - E' Morto nel policlinico di Messina, dove era ricoverato, Moise il bambino calabrese di due anni e mezzo affetto dalla nascita da una grave patologia, la cui vicenda era balzata alla cronaca ...

Morto bimbo in ospedale dalla nascita : ... 8 LUG - E' Morto nel policlinico di Messina, dove era ricoverato, Moise il bambino calabrese di due anni e mezzo affetto dalla nascita da una grave patologia, la cui vicenda era balzata alla cronaca ...

Calabria : Morto Moise - bimbo nato malato ricoverato a Messina : “Nelle prime ore della notte scorsa Moise è deceduto in seguito a due arresti cardiaci al Policlinico di Messina dov’era ricoverato“: lo si spiega in una nota a firma del garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale. “Il caso del bambino era balzato alle cronache per le vicissitudini che hanno impedito il suo trasferimento presso una casa-famiglia di Cagliari, dove da oltre un anno era stato ...

La foto shock del bimbo Aylan - Morto sulla spiaggia : A faccia in giù, appena lambito dall'acqua, le braccia abbandonate, immobile nella morte. Il piccolo profugo siriano annegato nell'ottobre del 2015 davanti alla spiaggia di Bodrum, paradiso turistico ...

Bassano del Grappa - trovato Morto nel canale bimbo di tre anni. Era scomparso mentre giocava fuori casa : È stato trovato morto all'interno della roggia «Vica» a Rosà (Vicenza) il bambino di tre anni scomparso oggi a Bassano del Grappa. Secondo quanto si è...

Bassano del Grappa - trovato Morto bimbo di 3 anni scomparso/ Ultime notizie Vicenza : i dettagli del recupero : Bassano, scomparso bambino di tre anni: ricerche in corso, si teme caduta nel fiume. Ultime notizie: una taske force sul posto, piccolo trovato morto nel canale.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 21:52:00 GMT)

Bassano : trovato Morto il bimbo di 3 anni scomparso questa mattina (2) : (AdnKronos) - Il bimbo, in particolare, è stato trovato morto all’interno della roggia Vica a Rosà. L’allarme era scattato poco dopo le 11, quando la mamma non ha più visto il bambino nei pressi dell’abitazione. Le ricerche delle squadre dei vigili del fuoco, accorsi in forze dal locale distaccament

Vicenza - trovato Morto in un canale il bimbo di tre anni scomparso : Vicenza, trovato morto in un canale il bimbo di tre anni scomparso Vicenza, trovato morto in un canale il bimbo di tre anni scomparso Continua a leggere L'articolo Vicenza, trovato morto in un canale il bimbo di tre anni scomparso proviene da NewsGo.

Scomparso bimbo - trovato Morto in canale : 21.30 Era nato in Algeria, durante la lunga fuga da fame e privazioni dei suoi genitori dalla Costa d'Avorio,ma per lui, 3 anni, la strada verso la libertà si è interrotta in un canale d'acqua. E' stato trovato morto a Rosà il bimbo Scomparso a Bassano del Grappa (VI). Il piccolo stava giocando in un cortile vicino alla struttura per migranti che da mesi ospitava la famiglia. La mamma lo ha perso di vista e ha lanciato l'allarme. L'ipotesi è ...

Bassano del Grappa - trovato Morto nel canale bimbo di tre anni. Era scomparso mentre giocava fuori casa : È stato trovato morto all'interno della roggia «Vica» a Rosà (Vicenza) il bambino di tre anni scomparso oggi mentre stava passeggiando con la madre ai margini di un...

Trovato Morto bimbo scomparso a Bassano : E' stato Trovato morto in un canale di collegamento a Rosà , Vicenza, il bambino di tre anni scomparso questa mattina a Bassano del Grappa. Le ricerche erano scattate dopo che i genitori, immigrati ...

Vicenza - bimbo di 3 anni si allontana dalla mamma : Morto in un canale : E' stato trovato morto in un canale artificiale, il 'Vica' a Rosà, in provincia di Vicenza, il bambino di tre anni scomparso oggi mentre stava passeggiando con la madre ai margini di un canale a ...

Bassano : trovato Morto il bimbo di 3 anni scomparso questa mattina : Bassno del Grappa (Vi), 5 lug. (AdnKronos) - E' stato trovato morto il bambino di tre anni, figlio di immigrati ivoriani, scomparso questa mattina. Il piccolo stava giocando mentre i familiari si trovavano all’interno di una casa adibita a struttura di accoglienza per profughi. All’improvviso i geni