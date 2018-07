Morto alpinista | caduto dal Castore sul Monte Rosa

Precipita da Castore - Morto alpinista : ANSA, - AOSTA, 7 LUG - Un alpinista è morto dopo essere Precipitato per circa 600 metri dalla parete ovest del Castore, nel massiccio del Monte Rosa. L'incidente si è verificato stamane a circa 4.000 ...

Precipita da Castore - Morto alpinista : ANSA, - AOSTA, 7 LUG - Un alpinista è morto dopo essere Precipitato per circa 600 metri dalla parete ovest del Castore, nel massiccio del Monte Rosa. L'incidente si è verificato stamane a circa 4.000 ...

VS : identificato alpinista Morto sul Cervino : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cervino - precipita sul versante svizzero : Morto alpinista/ Ultime notizie : non ancora identificato - è giallo : Cervino, precipita sul versante svizzero: morto alpinista ma è giallo sulla sua identità. Dopo due giorni nessuno ne ha denunciato la scomparsa, la ricostruzione dei soccorritori.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 18:08:00 GMT)

Cervino : precipita sul versante svizzero - Morto alpinista : Un alpinista è precipitato per 500 metri sul versante svizzero del Cervino, ed ha perso la vita: lo ha reso noto la polizia cantonale del Vallese. La vittima procedeva lungo la via normale svizzera quando è precipitata dalla cresta Hornli, a 3.800 metri di quota. E’ stato un alpinista a lanciare l’allarme, dopo avere assistito all’incidente. L'articolo Cervino: precipita sul versante svizzero, morto alpinista sembra essere il ...

Incidenti montagna - precipita su Cervino : Morto alpinista : Incidenti montagna, precipita su Cervino: morto alpinista Incidenti montagna, precipita su Cervino: morto alpinista Continua a leggere L'articolo Incidenti montagna, precipita su Cervino: morto alpinista proviene da NewsGo.

Incidenti montagna - precipita su Cervino : Morto alpinista : Un alpinista moldavo è morto sulla via normale del Cervino dopo essere precipitato in un canalone sotto il Colle del Leone , 3.581 metri di quota, . L'uomo era partito martedì per la salita alla Gran ...

Dolomiti : un alpinista Morto e uno gravemente ferito sul Monte Agner : I due stavano arrampicando in cordata quando sono precipitati in un dirupo: per uno non c'è stato nulla da fare, mentre l'amico è ricoverato in condizioni disperate.Continua a leggere

Incidenti montagna : lo scialpinista Morto è un cuneese di 50 anni : E’ un uomo di 50 anni, Massimo Dalmasso, dipendente del comune di Monterosso Grana, l’uomo deceduto oggi pomeriggio durante un’escursione sul monte Gelas, in valle Gesso, nel cuneese. E’ scivolato in un canalone mentre stava compiendo la scalata in compagnia di alcuni amici. Fatale la caduta sulle pietre e sul ghiacciaio sottostante. Dalmasso svolgeva le mansioni di messo e di cantoniere nel piccolo comune della valle ...

Incidenti in Montagna : scialpinista precipita da ghiacciaio nel Cuneese - Morto : Incidente sulle montagne del Cuneese: uno scialpinista ha perso la vita mentre stava partecipando ad un’escursione sul monte Gelas, nelle Alpi Marittime. L’uomo è precipitato nel canalone di un ghiacciaio. La salma è stata recuperata dal 118 e portata ad Entracque. L'articolo Incidenti in Montagna: scialpinista precipita da ghiacciaio nel Cuneese, morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Aosta - precipita durante una scalata : alpinista Morto sulla Grivola : Aosta, precipita durante una scalata: alpinista morto sulla Grivola Aosta, precipita durante una scalata: alpinista morto sulla Grivola Continua a leggere L'articolo Aosta, precipita durante una scalata: alpinista morto sulla Grivola proviene da NewsGo.

Monte Rosa - alpinista 17enne precipita in un crepaccio : Morto sotto gli occhi del padre : Un adolescente giapponese è morto cadendo in un crepaccio profondo 12 metri sul versante Nord del massiccio del Monte Rosa. Il giovane, residente nel Canton Zurigo in Svizzera, era partito da Zermatt in compagnia del padre: i due avevano attraversato l'impegnativo ghiacciaio di Gornergletscher con ramponi e piccozza.Continua a leggere

Tragedia Himalaya - Morto alpinista Simone La Terra/ Nepal - ultime notizie : la tenda spazzata via dal vento : Simone La Torre, alpinista italiano morto in Nepal: Tragedia su una delle vette dell'Himalaya. Le ultime notizie: stava scalando il Dhaulagiri. Messaggi di dolore sui social(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Alpinista italiano Morto sull'Himalaya : 17.24 Un Alpinista Di Castiglione delle Stiviere (MN), è morto mentre in Nepal stava scalando il Dhaulagiri, una delle vette più alte dell'Himalaya. Disperso da ieri,scrive il giornale nepalese Himalayan Times, è stato individuato dai soccorritori e il corpo recuperato a 6.100 m di quota. Il vento aveva spazzato via la sua tenda. La salma è stata portata al Tribhuvan University Teaching Hospital,Kathmandu.