Mooseman | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di domenica 8 luglio 2018) Approdato lo scorso anno su dispositivi mobile,arriva anche su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostraè un’avventura surreale a scorrimento orizzontale, ispirata alla mitologia degli antichi popoli Urali. Il gioco inizia all’interno di un bosco, dove un gruppo di persone si raduna attorno ad un fuoco per uno strano e antico rituale, ad un tratto uno di loro vestito di un lungo mantello si separa dal gruppo e inizia a camminare. Ed è qui che comincia l’avventura e il lungo viaggio realizzato da Vladimir Beletsky e Mikhail Shvachko. Per lo sviluppo del gioco il piccolo team ha approfondito la storia dell’antico popolo Komi, basandosi su reperti archeologici situati nei musei in Russia. Thepuò essere considerato una ...