Monster Hunter World | domani sarà annunciato il lancio per PC

Behemoth di Final Fantasy 14 arriva in Monster Hunter World ad agosto : La tanto attesa collaborazione tra Monster Hunter World e Final Fantasy 14, in cui Behemoth apparirà come un mostro da combattere per i giocatori del titolo di Capcom, arriverà ad agosto. La conferma arriva dal produttore Ryozo Tsujimoto, nell'ultimo episodio di Monster Hunter Radio.Il boss del franchise di Final Fantasy, Behemoth, è stato annunciato poco dopo la conferma dell'apparizione di Rathalos in Final Fantasy 14. Entrambi i giochi hanno ...

Capcom annuncia un nuovo evento stagionale di Monster Hunter World : il Festival Tramonto d'Estate : Arrivano ottime notizie per tutti i giocatori di Monster Hunter World: Capcom ha da poco annunciato un nuovo evento stagionale intitolato Festival Tramonto d'Estate.Come riportato sul sito ufficiale, l'evento durerà dal 13 luglio 2018 al 26 luglio 2018 e, per tutto questo periodo, si potranno ammirare "le nuove decorazioni e lo staff vestito con abiti estivi". Questo sarà valido anche per l'Assistente e il vostro Poogie, che indosseranno abiti ...

Capcom vuole portare i giochi della serie Monster Hunter su Switch - ma Monster Hunter World non arriverà sulla console di Nintendo : Come saprete Capcom ha reso disponibile da tempo un nuovo titolo della serie Monster Hunter per PS4 e Xbox One, Monster Hunter World, l'apprezzato gioco in programma per essere lanciato entro la fine dell'anno anche su PC. Capcom ha ricevuto molte domande su un potenziale porting per Switch del gioco e ora riceviamo il primo commento ufficiale su questo argomento, riportato da Gearnuke. In una recente assemblea degli azionisti, Capcom ha ...

Il Rathalos di Monster Hunter World arriva in Final Fantasy XIV Online : Oggi, all’Electronic Entertainment Expo (E3), SQUARE ENIX e Capcom hanno presentato la futura collaborazione tra Final Fantasy XIV Online e Monster Hunter: World. Un nuovo trailer trasmesso durante la conferenza stampa digitale di SQUARE ENIX ha mostrato ai fan le prime immagini dei nuovi contenuti di questo crossover che arriverà su Final Fantasy XIV Online quest’estate e nel quale ...

Monster Hunter World : la nuova creatura introdotta è Lunastra : Capcom annuncia un nuovo aggiornamento gratuito per Monster Hunter World, aggiornamento che introdurrà una nuova creatura nel mondo di gioco, riporta Gamingbolt.Con l'update giungerà infatti Lunastra, un antico drago che potremo cacciare per guadagnare nuovi interessanti tesori.Lunastra potrà combattere assieme al suo compagno Teostra, sferrando attacchi combinati piuttosto pericolosi. Naturalmente i materiali ottenibili da Lunastra potranno ...

Arriva Lunastra in Monster Hunter World oggi 30 maggio nel nuovo DLC gratis : Capcom ha svelato il nuovo DLC gratuito di Monster Hunter World. Il drago Lunastra Arriva proprio oggi nel gioco. L’imperatrice del fuoco torna sulla scena con una serie di nuove abilità per mettere in difficoltà i cacciatori perché grazie alle sue fiamme potrà alterare l’ambiente circostante. Le novità non sono ancora finite perchè Lunastra avrà nuovi equipaggiamenti che devono essere costruiti proprio per il suo personaggio. Inoltre Capcom ha ...

Monster Hunter World Guida : Come ottenere Evil Ryu : Dopo le nostre recenti Guide su Come ottenere il costume di Sakura e Come ottenere il costume di Dante in Monster Hunter World, quest’oggi vogliamo condividere con voi una Guida su Come ottenere Evil Ryu. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Come ottenere Evil Ryu in Monster Hunter World Per sbloccare la versione diabolica di Ryu dovrete prima di tutto ...

Monster Hunter World : il nuovo evento a tema Street Fighter aggiunge il costume di Evil Ryu : Avete perso l'occasione di ottenere il costume di Ryu in Monster Hunter: World e non vedete l'ora di rifarvi? Capcom ha da poco lanciato un nuovo evento a tema Street Fighter, il terzo, dopo che i precedenti premiavano i giocatori con i costumi di Sakura e appunto di Ryu. Il nuovo evento, che aggiunge come di consueto una nuova missione speciale, permette di ottenere le sembianze di un altro celebre personaggio del franchise, o almeno, una sua ...

Il film di Monster Hunter entrerà in produzione a settembre : Il film di Monster Hunter inzierà ad essere prodotto a settembre, riporta Nintendoeverything.Tra le novità al riguardo, compare il nome di Milla Jovovich nell'elenco del cast.Il film, annunciato per la prima volta nel 2016, avrà proprio Milla Jovovich nel ruolo di protagonista, mentre a dirigere le riprese avremo Paul W. S. Anderson (film di Resident Evil) mentre la pellicola sarà prodotta da Jeremy Bolt. Anderson, a quanto pare, oltre che fare ...

Monster Hunter Generations Ultimate arriva su Switch : Monster Hunter Generations Ultimate, il tanto atteso seguito di Monster Hunter Generations, sarà disponibile dal 28 agosto 2018 in formato fisico, segnando così il debutto della serie in esclusiva su Nintendo Switch. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord o Telegram A caccia di mostri su Switch con Monster Hunter Generations Ultimate Gli utenti potranno giocare ...

Monster Hunter Guida : Come ottenere il costume di Sakura : E dopo Ryu in Monster Hunter World, è il turno di Sakura. A partire da qualche giorno è possibile ottenere il costume del suddetto personaggio, proveniente dall’universo di Street Fighter. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord o Telegram Come ottenere il costume di Sakura in Monster Hunter World Come per Ryu, anche per Sakura bisogna accettare e ...

Il desiderio di Rod Fergusson? Vedere il Brumak di Gears of War in Monster Hunter World : Qual'è il desiderio di Rod Fergusson di The Coalition? Probabilmente lo stesso di alcuni giocatori, ovvero Vedere il Brumak di Gears of War all'interno di Monster Hunter World, il gioco di Capcom che ha registrato ben 7,9 milioni di copie distribuite.Fergusson ha dichiarato su Twitter che sarebbe favorevole a un eventuale crossover tra i due apprezzati giochi ma, come precisa, si è tratto di una "provocazione".Nel tweet, riportato da ...

Monster Hunter World a quota 7.9 milioni di copie distribuite. Capcom registra i migliori profitti di sempre della sua storia : Oggi Capcom ha pubblicato i risultati finanziari per l'anno fiscale 2017, che si è concluso il 31 marzo 2018 e, stando all'annuncio, la compagnia ha registrato i migliori profitti di sempre della sua storia grazie al lancio di Monster Hunter World e le vendite di Resident Evil 7.Come riporta Dualshockers, Monster Hunter World ha distribuito 7,9 milioni di unità, mentre le vendite di Resident Evil 7 Biohazard sono ora arrivate a 5,1 milioni di ...