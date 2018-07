Mondiali | Russia | “nostri giocatori eroi”

Mondiali 2018 Russia - Modric incanta e trascina la Croazia : con la Coppa sarebbe da Pallone d'Oro? : Una partita eccezionale. La solita, e quel rigore col brivido da thriller che per poco non usciva. Akinfeev intuisce. Tocca, palo, e palla in rete. Praticamente nell'angolino opposto. Una carambola ...

Mondiali Russia - l'amaro addio del Brasile : Sono passati sedici anni dall'ultima volta che la squadra del Brasile ha potuto alzare al cielo la coppa del Mondo . A Balalaika si discute di come anche quest'anno i tanti tifosi avevano riposto le loro speranze nel fuoriclasse Neymar , ma anche questa occasione è svanita. Ecco che, allora, bisogna ...

#MondialiMediaset - Quarti | Inghilterra - Svezia e Russia - Croazia (diretta Canale 5 HD) : Il Mondiale di Russia 2018 si appresta a vivere la fase più emozionante. Otto squadre rimaste, quattro match imperdibili che terranno tutti col fiato sospeso e dai quali usciranno le quattro nazionali più forti al mondo, che si gio...

Mondiali : dopo i rigori Croazia in semifinale e Russia 'a casa' : Montagna russe, letteralmente, di colpi di scena e non bastano neanche i supplementari: ci vogliono i rigori per assegnare alla Croazia il ticket per la semifinale dei Mondiali contro l'Inghilterra. Torna, anzi ci resta, a casa la Russia che esce di scena dal 'suo' Mondiale. Sembrava essersi sbloccato nei supplementari l'ultimo quarto di finale ma proprio quando la Russia sembrava destinata a salutare per colpa di Vida ...

Mondiali Russia 2018 - i padroni di casa escono a testa alta : il fenomeno Golovin - una squadra tosta e la “mano” di Cherchesov : Mondiali Russia 2018, i padroni di casa di Cherchesov hanno lasciato a testa altissima la competizione: da cenerentola ad outsider, applausi ai russi I Mondiali Russia 2018 perdono la Nazionale padrona di casa, capace di un vero e proprio miracolo arrivando sino ai quarti e perdendo solo ai rigori contro la Croazia. La Russia è andata oltre le più rosee previsioni, trascinando il proprio pubblico in tutte le gare giocate… ben ...

Mondiali di Russia 2018 - è l’ora delle semifinali : le date di Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra : Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra sono le due semifinali dei Mondiali di Russia 2018: ecco le date di quando si disputeranno i due importanti match Dopo la partita tra Russia e Croazia si sono decise le due semifinali di questi Mondiali di Russia 2018. Saranno Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra, i due match in cui i quattro team in lizza per la vittoria finale si saranno battaglia per un posto nella finale del 15 luglio. Quando si ...

Mondiali Russia 2018 - ecco le semifinali : Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra. Date - orari e tabellone aggiornato : Mondiali Russia 2018, ecco le semifinali – Si è concluso l’ultimo quarto di finale dei Mondiali in Russia, grandi emozioni e colpi di scena nella gara tra Russia e Croazia, Mandzukic e compagni trionfano dopo i calci di rigore ed adesso pensano in grande in vista della semifinale. La Croazia affronterà l’Inghilterra che nel pomeriggio ha avuto la meglio della Svezia. Nella parte superiore del tabellone la Francia che ...

Mondiali 2018 Russia - Svezia eliminata e Ikea scherza : 'Avete gufato bene' : Saper perdere... con autoironia. Dopo un ottimo Mondiale, la corsa della Svezia si è interotta contro l'Inghilterra ai quarti di finale. Dopo Olanda, Italia e Germania, la nazionale del Ct Andersson ...

Quarti Mondiali 2018 - la Croazia batte la Russia ai rigori. Semifinale con l'Inghilterra : Entrambe le Nazionali si presentano alla sfida reduci da un passaggio del turno guadagnato attraverso la lotteria dei rigori. Segui qui la diretta testuale

Mondiali 2018 - Croazia di rigore contro la Russia : semifinale contro l'Inghilterra : La Croazia di Dalic ama il rischio, e dopo essere andata fino ai calci di rigore contro la Danimarca di Hareide, negli ottavi di finale del Mondiale, si trascina fino ai penalty anche con i padroni di casa della Russia. La partita è stata equilibrata, specie nel primo tempo dove sono arrivati due gol: quello di Cheryshev al 31' del primo tempo, dopo il bello scambio con Dzyuba, e al 39' con Kramaric su assist dello juventino Mandzukic. Nel ...

