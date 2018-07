Mondiali | Papa Francesco consola i tifosi brasiliani

Mondiali Russia 2018 - il Papa rincuora i tifosi brasiliani presenti a San Pietro : “ci sarà un’altra volta” : Durante l’Angelus di questa mattina, Papa Francesco ha rincuorato i tifosi brasiliani dopo l’eliminazione della Seleçao dal Mondiale “Vedo bandiere brasiliane. Coraggio, un’altra volta ci sarà”. Lo ha detto Papa Francesco salutando, al termine dell’Angelus, i brasiliani presenti in piazza San Pietro, con un evidente riferimento alla sconfitta ai Mondiali di calcio. (ADNKRONOS)L'articolo Mondiali Russia ...

Mondiali : lo svedese Granqvist in ansia - domani di nuovo papà : Alla vigilia della più importante partita della sua carriera internazionale il capitano della Svezia, Andreas Granqvist, aspetta notizie da casa. La moglie Sophie domani darà alla luce il secondo figlio della coppia, lo stesso giorno in cui al Mondiale si gioca l’ottavo di finale contro la Svizzera. Il difensore centrale non ha in programma di lasciare la squadra ma non lo ha escluso se sarà necessario. “Mia moglie sta andando ...

Mondiali Russia 2018 – Il tatuaggio del figlio di Cristiano Ronaldo : sul braccio spunta il tattoo di… papà [FOTO] : Cristiano Jr e il suo primo tatuaggio: l’omaggio per papà Cristiano Ronaldo e il suo Portogallo in vista degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 La fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018 sta per terminare, il tabellone è quasi delineato ormai e molte squadre sanno già quale sarà la loro prossima avversaria. Tra queste c’è il Portogallo di CR7, pronto a sfidare l’Uruguay di Cavani sabato sera. In attesa di vedere ...

Tra Solstizio d’Estate - Mondiali di Russia 2018 e Festa del Papà Araba : i Doodle di Google sono uno spettacolo - ma l’Italia è completamente snobbata per la prima volta nella storia! : 1/12 Il Doodle di Google per la giornata odierna dei Mondiali di calcio 2018 in ...

Mondiali 2018 Russia - il rimpianto di Lewandowski : nuovo debutto senza il papà Krysztof : Una strada tracciata, nel mondo dello sport e ancora più nel dettaglio nel mondo del calcio. Iniziata a nove anni con il Varsovia Warszawa, proseguita più in là nel Delta Varsavia, squadra serbatoio ...

Mondiali di calcio - papa Francesco : 'Il pallone possa abbattere le frontiere e aiutare il dialogo' : Città del Vaticano - Lo sport unisca, il pallone ancora di più. papa Francesco alla vigilia dei Mondiali di calcio che si apriranno domani in Russia, dedica un pensiero a questo appuntamento sportivo al termine della udienza ...

Mondiali - Papa : favoriscano la pace : 10.46 "Domani si apriranno i campionati Mondiali di calcio in Russia. Desidero inviare il mio cordiale saluto ai giocatori e agli organizzatori, come pure a quanti seguiranno tramite i mezzi di comunicazione sociale questo evento che supera ogni frontiera". Lo ha il Papa al termine dell'udienza generale. "Possa questa importante manifestazione sportiva -ha aggiunto- diventare occasione di incontro,di dialogo e di fraternità tra culture e ...

Mondiali Russia 2018 - Gomis : 'Mi sento italiano - ma ho scelto il Senegal davanti alla tomba di papà' : La tomba del padre, il cuore che batte forte e qualcosa che scatta nella mente. "Lì ho deciso che avrei dovuto giocare per il Senegal". Alfred Gomis non usa giri di parole, non servono in situazioni ...

Premier polacco regala a Papa maglia della nazionale per Mondiali : Città del Vaticano, 4 giu. , askanews, Mateusz Morawiecki, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Polonia, ha regalato al Papa una maglia della nazionale polacca di calcio, in vista ...