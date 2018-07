Mondiali | Gloria all' Ucraina | e la Fifa indaga su Vida

Mondiali - la Russia travolge l'Arabia Saudita 5-0 al debutto. Putin in gloria - la sua reazione col principe arabo : Debutto migliore per la Russia al Mondiale di calcio non poteva esserci. La squadra di casa, davanti agli occhi di Vladimir Putin , schiaccia l' Arabia Saudita con un rotondo 5-0 nella gara di debutto ...

Mondiali Russia 2018 - non solo gloria e prestigio : pioggia di denaro per la Nazionale che diventerà campione del mondo : La Fifa verserà ben 32 milioni di euro alla Nazionale che vincerà i Mondiali di Russia 2018 La Fifa ha stabilito i premi in denaro per le nazionali che parteciperanno ai Mondiali. Circa 32 milioni di euro (37 milioni di dollari) andranno ai vincitori di Russia 2018. I premi per la Coppa del mondo sono saliti del 40% rispetto a quelli dell’edizione precedente. Le 32 federazioni partecipanti riceveranno 668 milioni di euro, per la maggior ...