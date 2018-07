Mondiali 2018 | la Russia correva troppo?

Mondiali Russia 2018 - Vida nella bufera : il difensore della Croazia fa discutere : La Fifa sta esaminando un video pubblicato online che mostra un giocatore croato che festeggia la vittoria nei quarti di finale della Coppa del Mondo di sabato contro la Russia facendo commenti sull’Ucraina. Il difensore Domagoj Vida ha gridato “gloria all’Ucraina” nel video prima che l’ex giocatore croato Ognjen Vukojevic dichiarasse “questa vittoria è per la Dinamo e l’Ucraina…vai Croazia“. La coppia di calciatori ha giocato insieme ...

Mondiali 2018 Russia - Rakitic cecchino dal dischetto : tutto merito di una provocazione della suocera : Gli ha calciati tutti e due allo stesso modo Ivan Rakitic. Collo destro. Incrociato. Portiere spiazzato e braccia larghe per festeggiare coi compagni. Praticamente un cecchino dal dischetto, nelle due ...

Mondiali 2018 Russia - Maguire lo 'spaccone' : la foto con la fidanzata diventa virale sui social : Tre parole. Quelle che per gli inglesi sono diventate l'autentico tormentone del Mondiale: "It's coming home!". Torna a casa, forse. Il calcio e la Coppa del Mondo, dai suoi inventori. Servi fedeli ...

Vela - Mondiali Laser U21 2018 : Carolina Albano medaglia d’argento a Gdynia! : Carolina Albano ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali Under 21 delle classi Laser di Vela disputati questa settimana a Gdynia, in Polonia. La giovane azzurra ha chiuso al secondo posto in classifica generale, portando a casa un’altra medaglia preziosissima (due anni fu campionessa europea della classe Byte CII). Albano era già seconda alla vigilia dell’ultima giornata di regate, con due punti di ritardo da Anna ...

Mondiali Russia 2018 - elogi e lodi per la Nazionale di casa : il ko con la Croazia non abbatte i russi : La stampa russa ha elogiato la Nazionale di casa dopo il grande percorso compiuto durante questi Mondiali di casa La Nazionale di calcio russa è stata elogiata come eroe dalla stampa Nazionale dopo l’inaspettata buona prestazione nella Coppa del Mondo, dove sono stati eliminati ai calci di rigore contro la Croazia nei quarti di finale. Sono “campioni dei nostri cuori”, ha scritto il giornale “Sport Express” ...

Mondiali 2018 Russia - il Tottenham è la squadra con più giocatori in semifinale : 9 : Se Mauricio Pochettino volesse tifare per una delle nazioni ancora in corsa ai Mondiali di Russia 2018 avrebbe soltanto l'imbarazzo della scelta. La "sua" Argentina è stata eliminata dalla Francia, ma ...

Mondiali 2018 - Ikea agli italiani : "Avete gufato bene la Svezia" : La Svezia di Andersson è uscita a testa alta dal Mondiale. Gli scandinavi, infatti, dopo aver vinto in maniera incredibile il girone di cui facevano parte anche Germania e Messico, hanno battuto anche la Svizzera di Petkovic negli ottavi di finale ma si sono fermati ai quarti eliminati dall'Inghilterra di Gary Southgate. La Svezia abbandona la spedizione in Russia consapevole di aver disputato un ottimo Mondiale e di essere comunque arrivata tra ...

Mondiali Russia 2018 : le semifinali : Ci siamo. Ecco le quattro Nazionali pronte a giocarsi il tutto per tutto alle semifinali dei Mondiali Russia 2018: chi vincerà? Sta per chiudersi il cerchio ai Mondiali Russia 2018. Dopo la prima fase a gironi, gli ottavi e quarti di finale, è arrivato il momento delle semifinali che decreteranno le due squadre in lizza per il terzo e quarto posto e le due squadre che si contenderanno la vittoria finale. In gara sono rimaste quattro Nazionali, ...

Mondiali 2018 : borsino delle semifinaliste. Francia favorita - Belgio e Inghilterra un gradino sotto : delle 32 nazionali partite per giocare i Mondiali di calcio 2018 in Russia ne sono rimaste solo quattro: Belgio, Francia, Inghilterra e Croazia. Tutte squadre europee, sono arrivate a questo punto della competizione con merito e dopo aver dovuto eliminare delle corazzate che alla vigilia sembravano leggermente superiori a tutti. La Francia, dopo l’eliminazione del Brasile, è diventata automaticamente la favorita per la vittoria finale ma ...

Semifinali Mondiali 2018 - le quote per le scommesse. Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra : galletti e leoni favoriti per i bookmakers : Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra sono le Semifinali dei Mondiali 2018 di calcio. In Russia non sono mai mancate le sorprese nel corso di questo mese ed è successo davvero di tutto con tantissimi colpi di scena che hanno stravolto tutti i pronostici della vigilia e che hanno regalato tante emozioni. Le quattro formazioni rimaste in corsa sognano in grande e non vogliono fermarsi all’ultimo ostacolo prima della Finale di Mosca ma quali ...

Mondiali 2018 - un podio senza Brasile - Germania o Italia : non accadeva da 88 anni : 4 Il Mondiale di Russia 2018 è giunto alle semifinali [VIDEO], ma è gia' nella storia del calcio. In tanti hanno sottolineato la composizione interamente europea del tabellone al penultimo atto del torneo, ma questo non è un evento storico: sebbene non frequente, si era verificato in altre quattro edizioni della kermesse: 1934, 1966, 1982 e 2006 ben tre di queste vinte dall'Italia, ndr. Più che altro, le formazioni sudamericane ...