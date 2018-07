Mondiale più bello di sempre? Macchè | equilibrio non vuol dire alto livello | anzi…

Francia sempre più convincente - è semifinale Mondiale : l’Uruguay non può nulla senza Cavani [FOTO e TABELLONE] : 1/21 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Caldo record - giornata storica per il clima Mondiale : raggiunti i +51 - 3°C ad Ouargla in Algeria - è la temperatura più alta di sempre in Africa!!! : giornata storica oggi, Giovedì 5 Luglio 2018, per la climatologia mondiale: ad Ouargla, importante città dell’Algeria con oltre 160.000 abitanti situata nel deserto del Sahara di cui viene definita vera e propria “Capitale”, a 130 metri di altitudine sul livello del mare, la temperatura nel pomeriggio ha raggiunto addirittura i +51,3°C. E’ la temperatura più alta di sempre nella storia non solo dell’Algeria e del ...

Giornata Mondiale del bacio - per Italiani il più importante è sempre quello della mamma : Per sette Italiani su dieci il primo bacio che non si dimentica mai è quello materno, in particolare il bacio della buona notte, perché segno di amore gratuito e incondizionato che trasmette un senso di protezione e di pace. I risultati di uno studio di Baci Perugina per la Giornata mondiale del bacio.Continua a leggere

Fucili e profezie : i 30 tatuaggi più strani del Mondiale : «Quando avevo due anni mio padre è stato un ucciso da un colpo di pistola e ho promesso a me stesso che non avrei mai toccato un’arma». Raheem Sterling si difende e spiega così il tatuaggio sul polpaccio destro che – prima del Mondiale in Russia – ha alzato un polverone in Inghilterra, e non solo: un fucile d’assalto disegnato sulla gamba con cui calcia, come se volesse sostituire i proiettili con i palloni. «Ha un significato ...

Russia 2018 : nel Mondiale più costoso di sempre - il futuro incerto degli stadi : La realizzazione degli impianti ha portato Russia 2018 ad essere il Mondiale più costoso di sempre, ma rimane l'incertezza sull'utilità futura di alcuni stadi. L'articolo Russia 2018: nel Mondiale più costoso di sempre, il futuro incerto degli stadi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

CLASSIFICA MOTOGP/ Il Mondiale Piloti : Marquez distanzia ancor di più Valentino Rossi. Gp Olanda 2018 (Assen) : CLASSIFICA MOTOGP: Mondiale Piloti dopo il Gp Olanda 2018 ad Assen. Marc Marquez vince e allunga su Valentino Rossi e tutti gli avversari, perdono quota le Ducati di Lorenzo e Dovizioso(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:41:00 GMT)

Più di 200mila voli in 24 ore : il giorno record dell'aeronautica Mondiale : Il 30 giugno è stato il giorno più trafficato del 2018 nei cieli di tutto il mondo. Come scrive il Corriere della Sera, il sito di monitoraggio dei voli civili, FlightRadar24, ha calcolato che in un solo giorno sono stati operati 202.517 rotte aeree. In pratica, un decollo ogni mezzo secondo. Gli aerei hanno solcato i cieli di quasi tutto il pianeta. E se come spiega la Iata, International Air Transport Association, gli aerei hanno una media ...

Perché al Brasile essere il re Mondiale del caffè non basta più : Foto: Apex-Brasil San Paolo (Brasile) – Negli ultimi duecento anni raramente il Brasile ha visto minacciare la sua leadership nella produzione mondiale di caffè. Le vivaci fazendas sono spesso state protagoniste della storia nazionale. Sempre al centro dei processi politici del Paese, hanno decretato con la loro produttività ascesa e declino dell’economia brasiliana. Una manciata di decenni fa era lo stato federale di San Paolo il ...

Vincenza Palmieri - Inpef-Roma - : ' Il più importante finanziamento Mondiale per la ricerca - 115 milioni di euro - destinato a finanziare la ... : La professoressa Vincenza Palmieri , presidente dell'I.N.PE.F., , in questa nota scrive : 'un finanziamento di 115 milioni di euro il più ingente, a livello mondiale, per la ricerca scientifica nell'...

Lasciate stare il calcio : il continente più popoloso aspetta il Mondiale di cricket : A poco meno di un anno dalla cerimonia d'apertura, Steven Elworthy, manager dell'edizione della Coppa del mondo 2019, ha fatto sapere con un comunicato stampa che quella del prossimo anno si ...

Russia 2018 : i 30 calciatori più belli del Mondiale : Prima il vichingo Rurik Gislason, poi il teutonico Mat Hummels: i sex symbol di Russia 2018 stanno cadendo tutti, uno ad uno, insieme alle loro squadre. Si è chiusa la fase a gironi e la metà esatta dei partecipanti al torneo sono stati rispediti a casa: il Mondiale entra nel vivo con gli ottavi di finale ma, per la disperazione di una buona fetta di pubblico, non ci sarà l’Islanda di quel biondo attaccante che – vox populi – era ...

Giornata Mondiale sclerosi sistemica : Calabria la regione più malata : “sclerosi sistemica, se ne parla ancora poco” in occasione dell’ottava Giornata mondiale della sclerosi sistemica. Mancano i centri specialistici.

Il Brasile non scherza più Primo posto nel girone e messaggio al Mondiale : Sarà pure un Brasile poco prolifico (appena cinque gol all'attivo nella prima fase come otto anni fa in Sudafrica quando la Seleçao si fermò ai quarti) ma il passaggio del turno è arrivato. In maniera cinica, con un po' di affanno. Insomma, massimo risultato con il minimo sforzo per i superfavoriti per la vittoria della Coppa: la solita messe di tiri - specie nella parte finale quando la gara era già in discesa - come nelle altre due gare del ...

Mondiali 2018 Russia - la tifosa 'più hot' del Mondiale è Natalya : una ex pornostar : L'hanno chiamata la "tifosa più hot del Mondiale", madrina a furor di popolo della Russia e di tutta la Coppa del Mondo. Lei, in top bianco con il nome dei padroni di casa scritto in rosso. Bandiere ...