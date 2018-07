: Milano. Rogo deposito rifiuti,nube fumo - TelevideoRai101 : Milano. Rogo deposito rifiuti,nube fumo - contemaxxxxxxx : La caccia alle streghe a Milano: quando in piazza Vetra si accendevano i roghi - infooggi : #Incendi: #rogo #deposito #rifiuti #Amsa #Milano, #nubedifumo. intervenute 8 squadre dei #vigilidelfuoco #infooggi… -

Un incendio si è sviluppato in uningombranti dell'Amsa, alla periferia nord-ovest di. Sul posto sono intervenute 8 squadre dei vigili del Fuoco e tuttora i pompieri stanno lavorando anche se non possono accedere all'interno delper spegnere le fiamme. L'Arpa, l'ente che si occupa di monitorare la qualità dell'aria, poiché si è sviluppata anche una densa coltre di, mette in guardia sul pericolo di rischio di tossicità.(Di domenica 8 luglio 2018)