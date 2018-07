Milano | fiamme al carcere minorile Beccaria | tre intossicati

Milano : pompieri al lavoro per spegnere le fiamme al deposito di rifiuti : Ore di lavoro per decine di vigili del fuoco: l'incendio al deposito di rifiuti di Muggiano, alle porte del capoluogo, ha impegnato i pompieri per tutta la notte. Sul posto anche il nucleo "Nbcr", specializzato nella rilevazione di sostanze tossiche, che dopo i dovuti controlli...

Milano - va a fuoco una ditta di cosmetici : esplosioni e fiamme nella notte : Vigili del fuoco al lavoro a Liscate con 21 equipaggi per spegnere il rogo, intossicato un pompiere

EZIO GREGGIO E THAIS SOUZA WIGGERS/ Fotografati insieme a Milano : un gossip che infiammerà l'estate? : EZIO GREGGIO è stato fotografato a Milano in compagnia della ex velina THAIS SOUZA WIGGERS. il conduttore di Striscia la Notizia spiega: "Siamo solo grandi amici", ma non tutti ci credono(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:22:00 GMT)

INCENDIO AD ARESE : PALAZZO IN FIAMME/ Video - ultime notizie Milano : 30 famiglie evacuate - crolli nell'edificio : ARESE, INCENDIO in un PALAZZO: 30 famiglie evacuate. ultime notizie Milano: persone in fuga per strada, un muro di FIAMME e di nube acre si è propagato(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 09:54:00 GMT)

Milano - autobus in fiamme alla stazione Lambrate. FOTO : Milano, autobus in fiamme alla stazione Lambrate. FOTO Il mezzo è fermo in via Violi, a lato strada, e un'alta colonna di fumo nero e di fuliggine avvolge i palazzi e si estende fino al piazzale della stazione. Non risultano feriti Parole chiave: ...

Autobus divorato dalle fiamme : momenti di paura a Milano : Un Autobus Atm della linea 924 è andato a fuoco a Milano: il mezzo è stato divorato dalle fiamme. Minuti di paura per i residenti, è successo nella serata di venerdì 15 giugno in via...

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : Fiamme Oro e Piccolo Teatro di Milano festeggiano nelle gare a squadre dell’ultima giornata : Cala il sipario sui Campionati Italiani Assoluti 2018 di Scherma a Milano. L’ultima giornata di gare ha visto gli atleti darsi battaglia per il titolo tricolore nelle restanti gare a squadre. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Nel fioretto femminile successo del quartetto delle Fiamme Oro formato da Elisa Di Francisca, al rientro in pedana dopo la maternità, Alice Volpi, che si era imposta anche nell’individuale, Erica Cipressa ...

Milano - eroe 23enne si getta tra le fiamme e salva una famiglia : “Chiunque avrebbe fatto la stessa cosa” : Milano, eroe 23enne si getta tra le fiamme e salva una famiglia: “Chiunque avrebbe fatto la stessa cosa” A Pomeriggio Cinque la testimonianza di Simone Cerverizzo, il 23enne che ha evitato una tragedia Continua a leggere