Milan | Mr Li a Londra Ultimo tentativo per cedere a un russo e convincere Elliott

Milan - Mister Li avvistato a Londra. Non ha ancora versato i 32 milioni : Sono ore molto delicate per il futuro del Milan, almeno per quanto riguarda l'aspetto societario. Li Yonghong, l'azionista di maggioranza cinese, ha tempo fino a domani per rimborsare il fondo Elliott ...

Cessione Milan - Yonghong Li a Londra per chiudere l’affare : quante incognite “rossonere” - i dettagli! : Yonghong Li alle prese con la Cessione del Milan, ore caldissime in casa rossonera con il patron pronto a farsi ‘parzialmente’ da parte Yonghong Li si trova a Londra per chiudere la Cessione del Milan ed evitare dunque che il club finisca nelle mani di Elliott. Il fondo americano infatti, da lunedì potrebbe mettere le mani sulla Rossoneri Lux qualora Li non ripagasse il debito da 32 milioni contratto con Elliott. Yonghong Li si ...

Milano come Londra : la metro si paga con la carta contactless : Milano è la prima città italiana e una delle poche al mondo che utilizza il sistema di pagamento contactless : l'esperimento ha già avuto grande successo a Londra, dove ha quasi mandato in pensione ...

Milan - viaggio segreto di Fassone e Han Li a Londra : il club rossonero prepara un asso per convincere l’Uefa : L’amministratore delegato del Milan e il braccio destro di Yonghong Li son volati a Londra per incontrare un gruppo di investitori interessati al rifinanziamento del debito con Elliott viaggio segreto, andata e ritorno in giornata per incontrare un gruppo di investitori interessati al rifinanziamento del debito con Elliott. Marco Fassone e Han Li hanno fatto tappa a Londra per portare avanti la ricerca di un socio minoranza che possa ...

Milan - blitz a Londra di Fassone e Han : il futuro rossonero è più solido : Un blitz coperto dalla massima riservatezza, che potrebbe aver segnato una svolta per il futuro del Milan: ieri mattina, l'a.d. rossonero Marco Fassone e il direttore esecutivo , nonché braccio destro ...

Milan in attesa della sentenza si tratta a Londra con il nuovo acquirente : MilanO - In attesa della sentenza Uefa che potrebbe escluderlo dalla prossima edizione dell'Europa League, attesa a breve, il Milan pensa comunque al suo futuro. Oltre a prepararsi all'eventuale ...

Eddie Vedder malato - salta il concerto dei Pearl Jam a Londra : in forse gli iDays di Milano : Eddie Vedder malato è costretto ad annullare il concerto a Londra per una brutta laringite. Il concerto avrebbe dovuto tenersi alla 02 Arena di Londra ma è stato riprogrammato per una nuova data attraverso una nota diramata dal gruppo con la quale si è scusato per l'inconveniente con tutti i fan che avrebbero dovuto essere presenti. Sembra confermata la data di Milano del 22 giugno, quella che il gruppo dovrà tenere nell'ambito degli iDays di ...