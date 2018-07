Milan | lo juventino Commisso fa sul serio | Voglio chiudere

Chi è Rocco Commisso - dal pallone di stracci e mutande a Reggio Calabria all’impero di Mediacom negli USA : lo juventino sfegatato che adesso vuole il Milan [DETTAGLI] : Rocco Commisso, 68 anni, nato a Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), è in procinto di acquistare il Milan: ha vissuto sulle rive del mar Jonio fino all’età di 12 anni, quando si è trasferito negli Stati Uniti d’America dove ha fondato un impero partendo dall’autorimessa di casa grazie a Mediacom, colosso della TV via cavo in Nord America. L’ha costruita da solo, da zero: oggi vanta 4.600 dipendenti in 22 Stati USA, ...