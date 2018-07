Milan | arriva l’offerta del proprietario del Monaco Rybolovlev Mr Li cerca di

Calciomercato Milan - ufficiale il terzo acquisto di questa sessione estiva : arriva Alen Halilovic : Il club rossonero ha fatto sapere che è ufficiale l’ingaggio di Alen Halilovic, il croato ha firmato un contratto triennale Un innesto di prospettiva per il Milan che ha preso Alen Halilovic. “AC Milan comunica di aver acquisito dall’Hamburger SV a titolo definitivo le prestazioni sportive di Alen Halilovic. Il centrocampista croato ha firmato un contratto che lo lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2021“, ...

Milan - i 32 milioni di Li non sono ancora arrivati. Elliott è pronto a subentrare : Doveva essere il 'Li Day', ovvero il giorno in cui Mister Li avrebbe rimborsato il fondo Elliott dei 32 milioni versati per l'ultimo aumento di capitale del Milan. Mossa che avrebbe consentito al ...

Calciomercato Milan - Mirabelli in esclusiva : 'Nessuno parte o arriva senza il via libera di Gattuso' : Sulla questione è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli , che ha confermato come in questo momento la società rossonera sia ferma sul mercato.

Milan - accordo tra Kalinic e l’Atletico Madrid : ora arriva Zaza : Kalinic E L’ATLETICO Madrid- Il Milan si prepara a salutare ufficialmente Nikola Kalinic. L’attaccante croato, autore di un’ultima stagione in chiaroscuro con la maglia rossonera, avrebbe raggiunto un accordo totale con l’Atletico Madrid. Questo ciò che riportano i colleghi di “SportItalia“. Un accordo che spingerà il giocatore in maglia Colchoneros e che concretizzerà ufficialmente il […] L'articolo ...

Milano - arriva la zona rossa a San Siro. Anello elettronico con 16 telecamere : Un Anello di sedici varchi elettronici, «armati» di telecamere per leggere le targhe dei veicoli di passaggio e sorvegliare l'area, dal prossimo anno saranno disposti a «difesa» dello stadio di San ...

Sassuolo - arriva Boateng : contratto biennale per l’ex Milan : arriva Boateng- Kevin Prince Boateng torna in Italia dopo l’esperienza in Germania all’Eintracht Franocoforte. L’ex Milan, stando a quanto appreso dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, firmerà un contratto biennale con il Sassuolo. ACCORDO RAGGIUNTO Accordo totale tra il giocatore e il club neroverde. Boateng arriverà presto in Italia per le visite mediche e mettere […] L'articolo Sassuolo, arriva ...

Assegnazione dell’Ema si allontana : per Milano arriva il primo ‘no’ dalla Corte di Giustizia : La Corte di Giustizia Ue ha respinto la richiesta di sospensiva del Comune di Milano. Ma si tratta solo di una parte 'secondaria' della causa principale intentata dal capoluogo lombardo, che ha chiesto ai giudici dell'Unione l'annullamento della decisione di trasferire la sede dell'Ema ad Amsterdam. Sulla fondatezza del ricorso prinicpale i giudici non si sono ancora espressi.Continua a leggere

Francesca Alotta/ La sostituta di Donatella Milani : "Rimpiango l'esser arrivata tardi" (Ora o mai più) : Video, Francesca Alotta ripercorre a Ora o mai più le tappe che la portarono al successo assieme ad Aleandro Baldi nel Sanremo del lontano 1992 con Non amarmi.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 21:57:00 GMT)

Politano all'Inter - oggi arriva a Milano : Milano, 29 GIU - Matteo Politano è atteso nel tardo pomeriggio a Milano, dopo essere rientrato dal viaggio di nozze, e domani sosterrà le visite mediche necessarie a diventare un giocatore dell'Inter. ...

Cessione Milan : Rocco Commisso arriva in Italia - le ultime anche sul mercato dei rossoneri : Cessione Milan, comunicato di Commisso:"La proprietà non vuole chiudere in termini rapidi e accettabili".Il Milan sempre più lontano da Yonghong Li e più vicino agli americani: in corsa i Ricketts e Rocco Commisso. Rocco Commisso parla attraverso un comunicato: “L’attuale proprietà non sembra intenzionata a vendere, nonostante i numerosi sforzi”. Dopo rifiuto da parte di Li dell'offerta da oltre 500 milioni di euro arrivata da ...

Incredibile Milan - arriva il sì di Ciro Immobile : tutti i dettagli : Nonostante la stangata della Uefa e la sentenza che ha portato alla squalifica per una stagione dalle coppe europee, il Milan inizia a muoversi in modo importante sul mercato, nelle ultime ore super mossa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio è arrivato il sì dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile, un ritorno di fiamma deciso quello del club rossonero. L’agente del calciatore ha incontrare ieri a pranzo ...

Tutti al Campus Party : a Milano arriva l'evento su innovazione e creatività : Ambiti: imprenditoria, scienza, creatività, intrattenimento e programmazione. Mission dell'evento: riscrivere insieme il codice sorgente dell'Italia, per generare un movimento di idee per cambiare il ...

Calciomercato Milan - acquisto a sorpresa : arriva Halilovic. Terminate le visite - ora la firma : Esclusione dalle coppe ma nessuna voglia di rimanere con le mani in mano. Nonostante la situazione particolare, il Milan prosegue la sua attività sul mercato, con l'obiettivo di rinforzare la rosa a ...