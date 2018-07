Migranti | Salvini | ' Porti chiusi anche alle navi internazionali' Ma la Difesa | ' Non gli

Sbarco di 106 Migranti a Messina - Salvini : «Porti chiusi anche a navi militari europee». Ma la Difesa : «La competenza non è del Viminale» : Dopo lo Sbarco a Messina di 106 migranti soccorsi da un pattugliatore della missione europea (a guida italiana) Eunavformed, Matteo Salvini interviene annunciando l'intenzione di chiudere i porti...

Migranti : Delrio - il problema è Salvini : ANSA, - ROMA, 8 LUG - "Caro Danilo Toninelli l'accordo da cambiare è quello di Dublino, quello votato dalla Lega a vantaggio degli amici di Matteo Salvini del gruppo di Visegrad. Con accordi di Sophia ...

Migranti - a Messina sbarcano 106 profughi | Ira di Salvini : "A Innsbruck chiederò lo stop delle navi internazionali"| La Difesa : "Viminale non competente" : "Col nostro governo la musica è cambiata", spiega il ministro dell'Interno all'indomani dello sbarco a Messina di 106 Migranti raccolti in mare da una imbarcazione militare irlandese. Fonti della Difesa. "Eunavformed è una missione europea ailivelli Esteri e Difesa, non Interni"

Migranti - nave irlandese a Messina : 106 sbarcati. Toninelli : “Ce lo impone folle accordo Sophia”. Salvini : “Porti chiusi” : La nave militare irlandese Samuel Beckett con a bordo 106 Migranti è approdata sabato sera nel molo Norimberga del porto di Messina. Ad aspettarla centinaia di persone con le magliette rosse, che aderivano all’iniziativa promossa da Libera, Anpi, Arci e Legambiente a favore dell’accoglienza. Non un’imbarcazione ong, ma un pattugliatore irlandese che fa parte di Eunavformed, nota come operazione Sophia, che coinvolge le navi militari ...