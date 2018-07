Migranti : Salvini - a Innsbruck chiederò stop alle navi delle missioni internazionali : "Dopo aver fermato le navi delle Ong, giovedì porterò al tavolo europeo di Innsbruck la richiesta italiana di bloccare l'arrivo nei porti italiani delle navi delle missioni internazionali attualmente presenti nel Mediterraneo. Purtroppo i governi italiani degli ultimi 5 anni avevano sottoscritto accordi (in cambio di cosa?) perchè tutte queste navi scaricassero gli immigrati in Italia, col nostro ...

Danilo Toninelli - Matteo Salvini : 'Non siamo di destra - ecco perchè sui Migranti lo appoggio' : Una lunga intervista. Per difendere l'operato del governo, e il suo in particcolare, e il 'rapporto' con Matteo Salvini . Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti e Infrastrutture, è stato da più ...

Magliette rosse per i Migranti - Salvini contro Don Ciotti/ Di Battista : “Ipocrisia dietro facile solidarietà” : Magliette rosse per i migranti, Salvini contro Don Ciotti. Anche Di Battista attacca con un lungo post su Facebook: “Ipocrisia e conformismo dietro facile solidarietà”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 18:10:00 GMT)

Scintille Salvini-Orlando sui Migranti : Scontro a distanza tra il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. " Vergognoso, mi viene voglia di querelarlo ", ha scritto il titolare del Viminale ...

Maglietta rossa - l’iniziativa di Libera sui Migranti. Saviano : “Mettiamoci nei loro panni”. Salvini : “Non l’ho trovata” : Sono migliaia le adesioni di associazioni, comitati, scuole, musicisti, giornalisti, scrittori, singoli cittadini che hanno risposto all’appello “Una Maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità” da indossare oggi, sabato 7 luglio, promosso da Libera e Gruppo Abele, Arci, Legambiente, Anpi e dal giornalista Francesco Viviano. C’è anche un appuntamento, dalle ore 11 in Piazza Immacolata San Lorenzo a Roma, con la presenza ...

La circolare di Salvini sulla protezione umanitaria ai Migranti - spiegata : Ha invitato a concedere con meno frequenza una delle forme di protezione più diffuse per gli stranieri che arrivano in Italia, attirandosi molte critiche The post La circolare di Salvini sulla protezione umanitaria ai migranti, spiegata appeared first on Il Post.

Migranti. Matteo Salvini fa sul serio : migliaia di rimpatri ogni giorno : Dalle parole ai fatti. Matteo Salvini passerà alla storia per avere liberato l’Italia dai Migranti. Tutto è iniziato con la

Salvini - circolare Viminale sui Migranti/ Sindaco Orlando : “Ministro ossessionato - così agevole le mafie” : Matteo Salvini e la stretta sui migranti, la replica dell’Unhcr: “Lo incontreremo, l’Italia rimanga generosa”. L'agenzia dell'Onu incontrerà la prossima settimana il ministro dell'interno(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:40:00 GMT)

Migranti Effetto Salvini? A Vicenza da giugno arrivate circa 40 persone : Gli effetti della politica contenitiva sul fronte immigrazione da parte del Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha riflessi immediati anche nelle province italiane e su Vicenza, che negli scorsi anni doveva affrontare ...

Migranti : sindaco Trapani - circolare Salvini limitata da poca conoscenza (2) : (AdnKronos) - Resta, però, a monte di ogni provvedimento, una necessità: "E' necessario farsi sentire in Europa, altrimenti tutto, anche questa circolare, si riduce a propaganda elettorale - avverte Tranchida -. Bisogna riscrivere le regole, serve una corresponsabilità di tutti gli Stati membri perc

Migranti : sindaco Trapani - circolare Salvini limitata da poca conoscenza : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Il provvedimento non può essere contestato tout court. L’obiettivo di limitare gli abusi è pienamente condivisibile, così come la velocizzazione dell’iter. Ma la circolare contiene anche dei limiti legati al fatto che forse il ministro non vive e non conosce pienamente il fenomeno migratorio”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, commentando la ...

