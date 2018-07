Migranti | nave militare con 106 persone a Messina Salvini | bloccherò arrivo missioni

Messina - sbarco di 106 Migranti/ Ultime notizie - soccorsi da una nave militare irlandese al largo della Libia : Messina, sbarco di 106 migranti, utime notizie: soccorsi da una nave militare irlandese al largo della Libia. L'imbarcazione non ha avuto difficoltà ad ottenere l'ok per l'approdo(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:43:00 GMT)

Messina : sbarcata nave militare irlandese con 106 Migranti a bordo : La nave militare irlandese Samuel Beckett ha ottenuto dal Viminale l'autorizzazione a sbarcare nel porto di Messina: a bordo 93 uomini, 11 minorenni e due donne, una delle quali incinta, soccorsi tra il 4 e il 5 luglio nella zona Sar libica.Continua a leggere

E' arrivata nel porto di Barcellona la nave dell'ong Open Arms con 60 Migranti a bordo : Madrid - E' arrivata nel porto di Barcellona la nave dell'ong spagnola, Proactiva Open Arms, con 60 migranti soccorsi al largo della Libia alcuni giorni fa. L'imbarcazione si è diretta in Spagna ...

Migranti - nave Sea-Watch bloccata a Malta. Salvini : “Con meno ong in giro muore meno gente” : "Alla richiesta di lasciare il porto, apprendiamo che la nave è sottoposta a fermo" scrive la ong Sea-Watch sulla sua nave bloccata nel porto di Malta. Finora le autorità non avrebbero fornito le "motivazioni tecnico-legali". Intanto la Commissione europea dichiara: "Non rimandiamo i Migranti in Libia, la situazione è inumana".Continua a leggere

Seawatch bloccata a Malta/ Ultime notizie - sequestro nave Ong : “ci è impedito soccorso Migranti” : Migranti, nave Seawatch messa in stato di fermo nei porti di Malta: Ong contro La Valletta, "ci viene impedito di salvare gente. Qui le persone affogano!". Il caso agita ancora l'Ue(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:27:00 GMT)