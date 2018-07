Migranti | Frontex | “Spagna potrebbe diventare nuovo approdo”

Frontex : "Sbarchi non solo nei porti europei". Ma la Ue : "Non riportiamo i Migranti in Libia" : Succede in poche ore. E l'Europa sprofonda in un clamoroso stato confusionale. A innescare il corto circuito politico ci pensa la portavoce della Commissione Natasha Bertaud ribadendo la posizione ...

Migranti, Frontex: "Da summit Ue emerse fermezza e fine ingenuità"

Summit Ue sui Migranti - Merkel : “Paesi d’ingresso non siano soli. Dobbiamo rafforzare Frontex e proteggere confini” : “Abbiamo trovato molta buona volontà per discutere e superare i disaccordi sul tema dei migranti. Siamo concordi sul fatto che serve un rafforzamento delle frontiere esterne e sul fatto che la responsabilità è di tutti: nessun Paese deve prendersi il peso da solo. Cerchiamo una soluzione europea e, ove possibile, vogliamo riunire chi vuole sviluppare un quadro d’azione comune. Dobbiamo rafforzare Frontex e servono ulteriori accordi ...

Controlli alle stazioni - Frontex polizia di frontiera : la bozza Ue per ridurre i movimenti dei Migranti dal Paese di ingresso : "Un forte impegno per avanzare nella politica migratoria europea" con la "riduzione del numero di arrivi illegali nell'Unione", attraverso una serie di misure e proposte, ma anche "una forte necessità di ridurre in modo significativo i movimenti secondari, evitando attraversamenti illegali delle frontiere interne tra Stati membri di migranti e richiedenti asilo e assicurando" procedure "veloci" per i trasferimenti verso il Paese ...

Migranti - Merkel e Macron : “Accogliere posizione dell’Italia e rafforzare Frontex” : “Ovviamente nella nostra riflessione sulla questione Migranti, accoglieremo la posizione italiana”. Angela Merkel parla in conferenza stampa dal castello di Meseberg, 60 chilometri a nord di Berlino, dove ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron. La cancelliera tedesca, dopo il bilaterale avuto con il primo ministro Giuseppe Conte, ribadisce che l’Italia è “il paese principalmente colpito dal flusso che arriva ...

Il ministro dei TrasportiDanilo Toninelli in visita alla Guardia Costiera torna sulla questione dei salvataggi in mare: "potenziare Frontex significa far sbarcare sempre qui tutti i richiedenti asilo. Bisogna andare sulla terraferma, sui paesi di transito, perché quando parte un barcone le persone stanno già rischiando la morte".

Hotspot - Frontex - Dublino. Le parole chiave sui Migranti di Conte e Macron : I tre capisaldi annunciati da Giuseppe Conte ed Emmanul Macron per la gestione dei migranti in Europa si reggono su altrettanti progetti comunitari:?la costruzione di centri per l’identificazione dei migranti (gli Hotspot), il rafforzamento dell’agenzia europea di cooperazione sulle frontiere esterne (Frontex) e la revisione del regolamento che disciplina l’accoglienza nei paesi Ue (Dublino). Vediamo cosa sono e come potrebbero cambiare...