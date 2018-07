Migranti | è scontro tra i ministri Salvini e Trenta

Migranti - scontro Germania-Ungheria. Orban : 'Berlino li rimandi in Grecia - non da noi' : 'Si è chiarito che io e la cancelliera, che Germania e Ungheria vedono il mondo in un modo diverso. Ma aspiriamo a una stretta collaborazione'. Lo ha detto Victor Orban, oggi a Berlino, in conferenza stampa con Angela Merkel. 'Sulla migrazione abbiamo prospettive molto ...

Stranieri - 11 miliardi all'Inps ma uno su tre pesa sul welfare. Scontro Boeri-Salvini : sui Migranti : Ma quanto pesano davvero gli Stranieri sui piatti della bilancia dei conti italiani? Quanta ragione ha Tito Boeri, presidente dell'Inps, a sostenere che l'Italia ha un bisogno strategico...

Migranti - scontro in diretta tra Feltri e Parenzo. E il direttore di Libero lascia il collegamento : “Ma vaffa…” : scontro in diretta tra Vittorio Feltri e David Parenzo, durante la trasmissione In Onda, su La7. Mentre si discuteva di Migranti, Parenzo ha replicato a una frase del direttore di Libero (“vengono a pisciare nelle aiuole…”) interrompendolo. Così Feltri è andato su tutte le furie e dopo aver insultato il conduttore ha abbandonato il collegamento L'articolo Migranti, scontro in diretta tra Feltri e Parenzo. E il direttore di ...

Migranti - sui porti è scontro tra Salvini e FicoDi Maio sul collega : "Parla solo a titolo personale" : Intanto dal Viminale trapelano i motivi di "ordine pubblico" che hanno spinto Salvini a vietare l'ingresso alla nave di Open Arms,

Migranti - Consiglio Ue : scontro Italia-Francia/ Distanza tra Conte e Macron : problema 'volontarietà' : Migranti, Consiglio Ue: scontro Italia-Francia. Distanza tra Conte e Macron dopo vertice europeo, dubbi sulla questione 'volontarietà', le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 11:29:00 GMT)

Migranti - la notte della paura viene risolta col volontariato : è scontro con Macron : Domani è un altro giorno, si vedrà, devono aver pensato i due Big d'Europa Macron e Merkel mentre convincevano il premier Conte a firmare le conclusioni del Consiglio europeo più tormentato che Bruxelles ricordi. Ma il day after della notte più lunga (e insonne) per l'Unione europea (nove ore di trattative, il via libera solo all'alba) prova che lo scontro nel Vecchio continente travagliato dalla questione immigrazione non è destinato a placarsi ...

