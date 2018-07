Migranti | dopo le ong Salvini vuole bloccare tutte le navi internazionali

Dopo le ONG - Salvini vuole bloccare anche le navi militari : “Basta sbarcare Migranti in Italia” : Il ministro dell'Interno lancia la sua nuova crociata, stavolta contro le navi delle missioni militari europee (cui ovviamente partecipa anche l'Italia) che pattugliano il Mediterraneo: "Purtroppo i governi italiani degli ultimi 5 anni avevano firmato accordi perché tutte queste navi scaricassero gli immigrati in Italia".Continua a leggere

Salvini dopo lo sbarco di 106 Migranti a Messina : “Porti chiusi anche alle navi delle missioni internazionali” : Nonostante i rimpatri della Guardia costiera libica, i porti italiani “chiusi”, le ong ridotte all’impotenza, dalla Libia i migranti continuano a partire, soprattutto nei fine settimana. L’arrivo del pattugliatore irlandese Samuel Beckett, ieri sera nel porto di Messina, con a bordo 106 persone, quasi tutte del Sud Sudan, ne è una prova. I migranti...

Migranti - Salvini : "Dopo Ong - stop anche alle navi internazionali" : Mentre a Messina sbarcano in 106, soccorsi da una nave irlandese, il ministro dell'Interno anticipa le ruchieste che porterà al vertice di Innsbruck

Porti italiani chiusi anche alle navi militari europee - dopo lo sbarco della nave irlandese con 106 Migranti : Le navi militari di altri Paesi europei che salvano migranti non in zona Sar italiana e non coordinati dalla sala operativa di Roma e poi li sbarcano in Italia e' un'altra 'stortura' del sistema di ...

Migranti : arresto ex deputato Ars - indagini iniziate dopo intercettazioni prete : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - L’indagine sfociata nell'arresto dell'ex deputato regionale siciliano Onofrio Fratello ha preso il via grazie alle attività di intercettazione di conversazioni tra l’ex onorevole all'Ars e Don Sergio Librizzi, ex direttore della Caritas di Trapani, arrestato nel 2014 pe

Austria chiude Brennero dopo accordo-Merkel sui Migranti?/ Salvini “meglio così” : Moavero “serve cooperazione” : Migranti, Austria minaccia di chiudere il Brennero dopo l'accordo tra Merkel e Seehofer in Germania: Salvini, "ci guadagniamo noi", mentre Moavero "serve cooperazione rinnovata in Ue"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Migranti - Austria “chiude” il Brennero? Salvini : “Un affare”/ Vienna - "Effetto a catena dopo accordo tedesco" : Migranti, il governo Austriaco pronto a presidiare i confini dopo l'accordo Merkel-Seehofer contro i secondary movements. E a farne le spese potrebbe essere proprio l'Italia...(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:19:00 GMT)

Dopo i Migranti i conti pubblici - Di Maio all'Ue : "Pronti a tenerli fino alle 4 di notte per ottenere quello che vogliamo" : "Ci servono margini di bilancio. Abbiamo detto che è la fine dell'austerity e così dev'essere. Noi siamo persone responsabili, non vogliamo certo strappare. Ma a Bruxelles devono sapere che non stiamo più a rimorchio". Lo afferma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico e vicepremier Luigi Di Maio in una intervista a La Verità. E assicura:"quello che si è visto sugli immigrati è solo l'antipasto ...

Migranti - Giuseppe Conte dopo il Consiglio europeo : “Siamo stati un po’ prepotenti. Emmanuel Macron era stanco - lo smentisco” : Al termine del Consiglio europeo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ammette di essere stato "un po' prepotente" durante il vertice con gli altri capi di Stato. Sulla questione dei centri d'accoglienza è scontro con Macron. Per il presidente francese riguardano solo i paesi d'approdo, ma Conte: "Macron era stanco, lo smentisco".Continua a leggere

Cento Migranti dispersi dopo un naufragio in Libia. Tra le vittime 3 bambini. Salvini : “Porti chiusi alle Ong anche per i rifornimenti” : Ci sono anche tre bambini fra le vittime del naufragio del gommone a est di Tripoli dove ci sono almeno 100 dispersi. Lo riferisce il sito Alwasat precisando che il gommone è affondato a sei chilometri dalla costa e i naufraghi messi in salvo sono 16. «Sono stati ripescati i corpi di tre bambini», scrive il sito riferendo che sul gommone c’erano qu...

Pearl Jam - attacchi dopo il messaggio pro Migranti. Meloni : “Portiamoli al loro party esclusivo in Costa Smeralda”. E un ex sindaco ne chiede persino l’arresto : Rita Pavone attacca i Pearl Jam sui migranti e accende un dibattito in cui si infila anche la politica italiana, almeno una parte. Tutto nasce dalla polemica sollevata dalla cantante, dopo il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, durante il quale il gruppo guidato da Eddie Vedder ha infatti cantato il brano “Imagine”, accompagnandolo con un messaggio al governo italiano, tramite gli hashtag #Apriteiporti e #Saveisnotacrime (Salvare ...

La Libia : 100 Migranti dispersi dopo un naufragio. Salvini : “Porti chiusi alle Ong anche per i rifornimenti” : Il portavoce della Marina libica, Ayob Amr Ghasem, ha confermato che «circa 100» migranti sono «dati per dispersi» nel naufragio di un «gommone» avvenuto «ad est di Tripoli». Il portavoce, contattato per telefono dall’Ansa, ha confermato inoltre che c’è stato «il salvataggio di 14 migranti illegali». Ghasem ha avvertito che si tratta di «informaz...