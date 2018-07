Migranti | Delrio | il problema è Salvini

Migranti - Delrio contro il governo : “Aggressioni e intimidazioni a Ong portano solamente più morti” : Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, ha incontrato i rappresentanti della Ong Open Arms che denunciano irregolarità in mare da parte della Guardia costiera libica: "La guerra ai trafficanti di vite umane si fa a terra e non certo in mare dove il soccorso non è derogabile. L’aggressione continua basata su nessun fatto e le intimidazioni alle Ong hanno come unico risultato più morti e non meno partenze".Continua a leggere