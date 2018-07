Migranti | Bettazzi uno dei “vescovi-coraggio” scrive a Conte | “Non si usino i porti

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 luglio 2018) “Siamo tanti a non volerci sentire responsabili di navi bloccate e dichiusi, mentre ci sentiamo corresponsabili di governi che, dopo avere sfruttato quei Paesi e continuando a vendere loro armi, poi reagiscono se si fugge da quelle guerre e da quelle povertà; non vogliamo vedere questo Mediterraneo testimone e tomba di una sorta di genocidio, di cui diventiamo tutti in qualche modo responsabili”. Arlo in una lettera al presidente del Consiglio Giuseppeè il vescovo emerito di Ivrea, monsignor Luigi, che in passato è stato per 17 anni presidente di Pax Christi, il movimento cattolico per la pace, e da sempre su posizioni molto avanzate nel solco del Concilio Vaticano II., 95 anni, è tra l’altro l’unico vescovo italiano presente al concilio ecumenico voluto da Giovanni XXIII oggi vivente. Tra le altre cosenel 1978 fu ...