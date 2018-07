Migranti | a Messina sbarcano 106 profughi | Ira di Salvini | A Innsbruck chiederò lo

Migranti - nave irlandese a Messina : 106 sbarcati. Toninelli : “Ce lo impone folle accordo Sophia”. Salvini : “Porti chiusi” : La nave militare irlandese Samuel Beckett con a bordo 106 Migranti è approdata sabato sera nel molo Norimberga del porto di Messina . Ad aspettarla centinaia di persone con le magliette rosse, che aderivano all’iniziativa promossa da Libera, Anpi, Arci e Legambiente a favore dell’accoglienza. Non un’imbarcazione ong, ma un pattugliatore irlandese che fa parte di Eunavformed, nota come operazione Sophia, che coinvolge le navi militari ...

