Michael Bublé dopo la malattia del figlio | Ho pensato di lasciare per sempre la

(Di domenica 8 luglio 2018)Bublé torna a parlare delladelNoah, che ora ha 4 anni. Era il novembre 2016 quando almaggiore del cantante canadese e dell'attrice argentina Luisana Lopilato era stato diagnosticato un tumore: da quel momento in poi il cantante ha dedicato tutto il suo tempo e la sua attenzione per aiutare il piccolo a guarire.Ora, secondo quanto riporta il Daily Mail, il crooner ha rivelato: "È stato un inferno. Hoche non sarei mai più tornato a fare musica. La famiglia è l'unica cosa che conta. La salute dei miei figli sta al primo posto".D'altronde, siache sua moglie, avevano preso una lunga pausa dagli impegni lavorativi per dedicarsi esclusivamente alla salute del piccolo. Fortunatamente, Noah è ormai guarito, i genitori sono tornati in pista e sono addirittura in attesa del terzo erede. La coppia, infatti, oltre ...