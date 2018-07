Miami Beach Il film di Carlo Vanzina in onda oggi su Rai 1 | con Ricky Memphis | la

Rimini Wellness 2018 – Freddy colora l’evento con le atmosfere di Miami Beach [GALLERY] : Le Miami Vibes di Freddy colora no le atmosfere a Rimini Wellness 2018 Anche quest’anno Freddy riconferma la sua presenza a Rimini Wellness , la più grande manifestazione italiana dedicata al fitness e al benessere che quest’anno si svolgerà dal 31 maggio al 3 giugno 2018 . Dopo il grandissimo successo delle scorse edizioni, Freddy ritorna a Rimini con uno spazio espositivo e di vendita di grande impatto, con un’estensione di 400 mq. Il set up ci ...

Miami Beach dichiara guerra ai turisti in Vespa : "Troppi incidenti. Vietiamo i motorini" : Più di ottocento multe e un numero di incidenti in crescita costante. A Miami ultimamente, i turisti in scooter stanno diventando una "minaccia" per la sicurezza stradale. Il più gettonato? La mitica Vespa primavera ovviamente. Ecco allora che il consiglio potrebbe dichiarare guerra al mitico scooter delle Vacanze Romane e alle due ruote in generale, come riporta il Corriere della Sera:"Il prossimo 16 maggio deciderà se ...