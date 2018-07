Meteo | sole e caldo senza eccessi sull’Italia

Meteo Lombardia : sole e 30 gradi fino a martedì - poi possibili rovesci : fino a martedì clima tipicamente estivo in Lombardia: soleggiato, con qualche nuvola al mattino, e massime intorno ai 30-32 gradi. A partire da martedì notte, nuova ondata di instabilità con qualche temporale possibile sia mercoledì che giovedì su tutta la regione. Domani, secondo il bollettino Meteo dell’Arpa, il tempo sarà ovunque sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento tra pomeriggio e sera sui settori alpini e ...

Meteo : venerdì di grandinate - poi weekend di sole e clima gradevole : Secondo gli esperti Meteo venerdì grandine, pioggia e temporali minacceranno in particolare il Nord e il Centro. Ma il tempo migliora già sabato, quando splenderà il sole più o meno ovunque, e ancora più domenica, con la pressione che è prevista in ulteriore aumento a garanzia di una giornata all'insegna del sole.Continua a leggere

Meteo : in Lombardia permane instabilità con rovesci - domenica torna il sole : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Condizioni di tempo perturbato sulla Lombardia che, associate a un flusso umido in quota dai quadranti sud occidentali, favoriscono precipitazioni deboli diffuse, localmente possibili a carattere temporalesco. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso d

Meteo - il bel tempo in Europa significa una triste estate per l’Islanda : 13 - 2°C e solo 70 ore di sole in tutto il mese di giugno : Questa estate finora è stata così grigia e umida a Reykjavik, capitale dell’Islanda, che i Meteorologi devono ritornare al 1914 per trovare dati di un maggio e giugno peggiori di quelli appena trascorsi. In altre parti d’Europa, soprattutto nel Regno Unito e nella Scandinavia, si prevede che l’ondata di calore continui anche nel mese di luglio. Il forte contrasto non è una coincidenza. L’alta pressione sopra l’Europa occidentale altera la ...

Meteo luglio - dopo Caronte ecco l’instabilità/ Piogge e temporali alternati a sole e bel tempo : le previsioni : Meteo luglio, dopo Caronte ecco l’instabilità, Piogge e temporali alternati a sole e bel tempo: le previsioni. Si preannuncia un periodo di alti e bassi, con sole e temporali(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:35:00 GMT)

Meteo Trentino : ‘sole garantito’ - assicurazione contro la pioggia : Si chiama “Sole garantito” la nuova iniziativa dell’Apt Valsugana Lagorai presentata oggi alla presenza dell’assessore Michele Dallapiccola. Si tratta di un prodotto assicurativo indirizzato a chi opera nel settore turistico e che permette ai clienti delle strutture ricettive di assicurarsi, con un indennizzo del 100%, contro il rischio di vedersi le vacanze rovinate dalla pioggia. Ad ogni contratto assicurativo vengono ...

Meteo : Lombardia - tempo soleggiato - massima toccherà 32 gradi : Milano, 30 giu. (AdnKronos) - Oggi e in parte domani in prevalenza soleggiato sulla Lombardia, caldo e bassa probabilità di precipitazioni, se non limitatamente ai rilievi. Per l'inizio della prossima settimana infiltrazioni di aria umida dai quadranti orientali determineranno giornate con nuvolosit

Meteo : in Lombardia sabato di sole e caldo - domenica tornano le nuvole : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Persiste in Lombardia un flusso di correnti settentrionali in quota, associato al bordo orientale di uno stretto cuneo di alta pressione in estensione tra il Mediterraneo e l'Europa centrale. Condizione, questa, che determina tempo in prevalenza soleggiato con aumento d

Meteo Lombardia : persiste l’instabilità - ma weekend di sole e caldo : Oggi e domani, sulla Lombardia, buon soleggiamento e temperature in graduale risalita con qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano su Alpi e Prealpi. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore. Giovedì prossimo transita in quota di una massa d’aria più fresca che va ad addossarsi all’arco alpino orientale, i cui effetti sulla Lombardia si limitano, però, ad un aumento ...

