Meteo - arriva la settimana bollente : in Sicilia e Sardegna temperature sopra i 40 gradi : settimana bollente quella che sta per iniziare domani. Da Lunedì 9 a Domenica 15 Luglio è attesa un'escalation termica che potrebbe farci vivere i giorni più caldi...

Meteo - sull’Italia arriva il grande caldo africano : temperature oltre i 35 gradi e afa : Inizio di settimana all'insegna di sole e caldo africano su tutta l'Italia con temperature oltre i 35 gradi al sud e afa intensa al nord. Situazione però in evoluzione per le regioni settentrionali dove nei prossimi giorni aumenterà l'instabilità Meteo con improvvisi annuvolamenti a acquazzoni.Continua a leggere

Meteo Calabria : arriva il primo vero caldo - spiagge affollate : In Calabria è arriva to il primo vero caldo estivo: la colonnina di mercurio raggiunge oggi i 30°C, con punte di 32°C a Cosenza e Catanzaro. Le città si svuotano e la gente si riversa sulle spiagge , affollandole: dalle prime ore del mattino il traffico lungo le strade che conducono alla costa hanno registrato un volume di traffico superiore alla media. Si registra traffico intenso anche lungo le arterie che conducono in Sila e Aspromonte. Al ...

Meteo - arriva la prima ondata di caldo ma sarà mini : Fino a martedì temperature alte su tutta Italia, poi al Nord arriverà il primo ciclone di luglio, portandosi dietro piogge e anche qualche grandinata. E non sarà un'estate afosa come lo scorso anno

Meteo - arriva la prima ondata di caldo - ma sarà mini : Fino a martedì temperature alte su tutta Italia, poi al Nord arriverà il primo ciclone di luglio, portandosi dietro piogge e anche qualche grandinata. E non sarà un'estate afosa come lo scorso anno

Meteo - l'estate sta per arrivare! Termometro oltre i 30 gradi in tutta Italia a partire da luglio : Si profila, con l'inizio di luglio, la prima vera ondata di calore estiva in Italia, che sarà più persistente al Centrosud e farà registrare picchi di 35 gradi in Sicilia e Sardegna. Secondo le previsioni dei Meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, "nel corso del fine settimana l'espansione graduale di un promontorio di alta pressione a matrice nord-africana, riporterà condizioni di tempo progressivamente ...