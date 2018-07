Messina | ordigno bellico nel mare di Sant’Agata | divieto di balneazione

meteoweb.eu

(Di domenica 8 luglio 2018) E’ pervenuta una segnalazione alla Capitaneria di Porto di, circa la presenza di un presuntonella zona diantistante alla località di Sant’Agata, nel Comune di: la bomba avrebbe forma circolare e un diametro di 20 cm, si troverebbe tra i lidi di “Royal Beach” e “Sea Sport“, a circa 5 metri dalla battigia, ad una profondità di 1.5 metri. Per prevenire possibili incidenti a persone o cose, allo scopo di preservare la pubblica incolumità e garantire la sicurezza della navigazione è stato ordinato ildi(ordinanza n° 46/2018). Vietata la navigazione e la sosta dei natanti, la pesca e ogni attività subacquea e diportistica per un raggio di 50 metri dal luogo in cui è stato individuato il presunto. L'articoloneldi Sant’Agata,disembra ...