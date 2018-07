Messina | nave militare irlandese con 106 migranti attracca al porto

huffingtonpost

: Nave militare irlandese sbarca a Messina con 106 migranti [news aggiornata alle 11:38] - repubblica : Nave militare irlandese sbarca a Messina con 106 migranti [news aggiornata alle 11:38] - ileanaiacopini : RT @francescatotolo: ??Sbarcati a Messina 105migranti da nave della Marina irlandese di @EUNAVFORMED_OHQ Prima dell'entrata in Op Sophia,il… - la_gata_lova : Nave militare irlandese sbarca a Messina con 106 migranti -

(Di domenica 8 luglio 2018) Unacon a bordo 106hato aldinella serata di sabato. Lo riporta il quotidiano la Repubblica.Porti italiani chiusi alle Ong ma non alle navi militari straniere che continuano a sbarcare in Italia isoccorsi nel Mediterraneo. Ieri sera asono arrivati in 106, portati a terra dal pattugliatoreSamuel Beckett. Sono 93 uomini, 11 minorenni e due donne, una delle quali incinta. Ad attenderli hanno trovato un gruppo di manifestanti con le magliette rosse. Il soccorso era avvenuto in zona Sar Libica nella notte fra il 4 e il 5 luglio, poche ore dopo che il gommone era partito dalla località di Garabulli.