Mercedes contro Ferrari | lite in diretta Video F1 | Arrivabene a Wolff e Allison | “Noi

Con nuovo Mercedes GLE si accende lo scontro nei suv premium : ... gli Stati Uniti sono il principale mercato per questo modello, ed essere poi lanciato commercialmente in tutto il mondo in una successione di versioni che comprenderà anche l'allestimento AMG con ...

F1 - furia Wolff contro la Mercedes : “è un risultato di merda - ci saranno delle severe conseguenze” : Toto Wolff ha analizzato il risultato ottenuto dalla Mercedes in Canada, etichettandolo come un risultato di merda Il secondo posto di Valtteri Bottas non può bastare alla Mercedes per salvare il week-end del Canada, dove il team campione del mondo si sarebbe aspettato di uscire con una vittoria, visto il dominio di Hamilton negli ultimi anni. Photo4 / LaPresse Un boccone amarissimo da ingoiare per Toto Wolff che, intervenuto ai microfoni ...