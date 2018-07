Mercato NBA | scambio a tre Hornets-Magic-Bulls | Biyombo torna a Charlotte

Mercato NBA - trattative caldissime : rinnovo shock per Booker - si muovono i Bulls - nuovo innesto Warriors : Mercato NBA molto vivace durante queste ore concitate di free agency, gli Warriors continuano a puntellare il roster Mercato NBA, notte di trattative concitate, con la free agency che sta tenendo tutti col fiato sospeso. Partiamo dalla notizia più importante di queste ore: Devin Booker ha firmato un contratto per 5 anni a 158 milioni di dollari, estensione massima del contratto con i Phoenix Suns. Cifre folli per la guardia che ha sì ...

Mercato NBA – Strategia Lakers - LeBron James cambierà modo di giocare : la regia sarà affidata a Lonzo Ball e Rondo : I Lakers e LeBron James hanno concordato le scelte di Mercato, in vista di un cambiamento nel modo di giocare del numero 23: la regia della squadra sarà affidata a Lonzo Ball e Rajon Rondo LeBron James ai Lakers cambierà modo di giocare. Sembra pura utopia pensare al numero 23 senza palla in mano, visto l’ultimo anno ai Cavs nel quale era di fatto il playmaker della squadra (pur giocando ala). Eppure, visti anche gli arrivi dal ...

Mercato NBA – Rajon Rondo carica i Lakers : “con LeBron James mi aspetto solo di vincere. Lonzo Ball? Vi dico che…” : Rajon Rondo, nuovo playmaker dei Lakers, ha esaltato le qualità dei losangelini, non ponendosi limiti negli obiettivi: con LeBron James in squadra è tutto possibile Fra le tante trattative avvenute nei primi giorni di Mercato NBA, una di quelle passate un po’ in sordina è stata l’acquisto di Rajon Rondo da parte dei Los Angeles Lakers. L’ex playmaker dei Pelicans ha firmato un annuale a 9 milioni, una cifra importante per ...

Tony Parker lascia gli Spurs dopo 17 anni/ Mercato NBA - biennale con gli Hornets : “Vado da Michael Jordan” : Tony Parker lascia gli Spurs dopo 17 anni. Mercato Nba, biennale con i Charlotte Hornets: “Vado da Michael Jordan”. Il cesista francese era stato scelto nel draft del 2001 dai texani(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 12:56:00 GMT)

Mercato NBA - Zach LaVine : i Kings offrono 78 milioni - i Bulls pareggiano l'offerta : Le voci avevano già anticipato un interessamento dei Kings, ma nelle ultime ore sono arrivate le definitive conferme e un ricco rinnovo per il diretto interessato: Zach LaVine, restricted free agent ...

Mercato NBA - Jusuf Nurkic rinnova con Portland e si "accontenta" di 48 milioni in 4 anni : Resta a Portland il free agent più importante che i Blazers rischiavano di farsi sfuggire questa estate: Jusuf Nurkic ha deciso di prolungare il proprio contratto di altri quattro anni, incassando 48 ...

Mercato NBA - importanti novità nella notte : tutti i free agent si stanno “sistemando” : Mercato NBA, succede di tutto nella lega più bella al mondo, da Carmelo Anthony a Parker, i veterani pian piano trovano una nuova casa Mercato NBA, la free agency prosegue dopo i botti iniziali con LeBron James e Cousins ad animare la scena. nella notte vi sono state altre importanti trattative che cambieranno anch’esse la geografia della lega. Parker ad esempio, ha lasciato i suoi amati Spurs in ricostruzione, per approdare a ...

Mercato NBA – Parker dice addio agli Spurs dopo 17 anni : “ho scelto gli Hornets - ecco perchè” : Tony Parker e i San Antonio Spurs si dicono addio: contratto biennale con gli Hornets per il francese Il Mercato NBA regala ogni giorno importanti colpi di scena: nella notte italiana è Tony Parker a lasciare tutti sorpresi. Il cestista francese ha deciso di dire addio ai San Antonio Spurs dopo ben 17 anni insieme: Parker adesso vuole iniziare una nuova avventura, con i colori dei Charlotte Hornets. dopo essere diventato free agent, Parker ...

Mercato NBA : Tony Parker dopo 17 via dagli Spurs - contratto di 2 anni con Charlotte : La notizia è di quelle a cui si fa fatica a credere, nonostante sia già stata riportata da tutti i principali beat-writer americani: Tony Parker e i San Antonio Spurs si dicono addio dopo 17 anni ...

Mercato NBA : OKC-Carmelo Anthony - divorzio vicino : i Thunder risparmiano così più di 100 milioni di dollari : La notizia era già nell'aria da qualche giorno, dopo che il rinnovo multimilionario di Paul George , insperato, ma salutato con grande gioia, , quello al minimo salariale di Raymond Felton e la ...

Mercato NBA : Kawhi Leonard sogna Los Angeles - ma non i Lakers : Spesso, presi dalle notizie di Mercato, dai capovolgimenti di fronte e dai colpi sensazionali della free agency, si perde di vista uno dei tasselli fondamentali che portano a termine le trattative, ...

Mercato NBA – Marcus Smart ferito e disgustato dai Celtics : il rinnovo non arriva : Marcus Smart deluso e disgustato dal comportamento dei Celtics: il playmaker non ha ricevuto nessun contatto per un eventuale rinnovo Il Mercato dei free agent è iniziato da quasi una settimana e il telefono di Marcus Smart non squilla. Il playmaker dei Boston Celtics è restricted free agent, ma non sembra aver suscitato grande interesse nelle franchigie della lega. Specialmente negli stessi Celtics. Il Boston Herald infatti, descrive ...

Mercato NBA – Lakers furiosi con Lonzo Ball! Reso noto un nuovo infortunio : gli Spurs stoppano la trattativa Leonard : Los Angeles Lakers furiosi con Lonzo Ball. Il playmaker giallo-viola ha Reso nota una ricaduta dal precedente infortunio al menisco: gli Spurs fermano la possibile trade di Leonard Ore di grande tensione in casa Lakers. L’arrivo di LeBron James sembrava aver rilanciato le ambizioni della franchigia giallo-viola, candidatasi come una delle principali contender per il titolo, forte dell’appeal del ‘Re’ in grado di attirare diversi free agent ...

Mercato NBA - un tweet di Kuzma scatena il panico : Wade ai Lakers con LeBron? : Mercato NBA, Dwyane Wade potrebbe sposare il progetto dei Lakers, seguendo dunque l’amico LeBron James a Los Angeles Mercato NBA, un tweet di Kuzma ha letteralmente scatenato il panico tra gli appassionati di basket. Il giovane cestista dei Los Angeles Lakers, ha infatti twittato il “tag” col nome di Dwyane Wade… solo questo, senza alcuna aggiunta, lasciando dunque spazio alla fantasia. L’ipotesi più ...