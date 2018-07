Mercato Juve | CR7 in bianconero | l' annuncio potrebbe arrivare mercoledì 11 luglio

CalcioMercato Juve - retroscena Ronaldo : offerta dalla Cina - rifiutato ingaggio da 100 milioni : La trattativa che potrebbe portare Cristiano Ronaldo alla Juve è entrata ufficialmente nella sua fase più calda. Quella in cui tutti i tasselli devono andare al loro posto perchè si possa arrivare ...

CalcioMercato - Cristiano Ronaldo alla Juve : altro indizio dal profilo Weibo dei bianconeri? IL VIDEO : Prima il sito di intimo di Cristiano Ronaldo. Poi Weibo, il social network più diffuso in Cina. Numeri altissimi quelli che la piattaforma registra ogni giorno, soltanto leggermente inferiori a quelli ...

CalcioMercato Juve : CR7 sarebbe atteso a Torino martedì 10 luglio : La Juventus in questa sessione di mercato estivo sembra voler aumentare in modo sostanziale il livello della rosa che, peraltro, è gia' eccelso. La dirigenza bianconera è pronta per mettere a segno il colpo del secolo, l'obiettivo numero uno è infatti portare a Vinovo il cinque volte pallone d'oro Cristiano Ronaldo [VIDEO]che subito dopo la finale di Champions League, Liverpool - Real Madrid, aveva espresso la sua volonta' di lasciare i blancos. ...

CalcioMercato Juve : CR7 sarebbe atteso a Torino martedì 10 luglio : La Juventus in questa sessione di mercato estivo sembra voler aumentare in modo sostanziale il livello della rosa che, peraltro, è già eccelso. La dirigenza bianconera è pronta per mettere a segno il colpo del secolo, l'obiettivo numero uno è infatti portare a Vinovo il cinque volte pallone d'oro Cristiano Ronaldo che subito dopo la finale di Champions League, Liverpool - Real Madrid, aveva espresso la sua volontà di lasciare i blancos. --Fare ...

CalcioMercato - Cristiano Ronaldo alla Juve : per il sì Perez aspetta solo che CR7 si esponga : "Se CR7 andrà via dal Real sarà eternamente grato al club, al presidente, allo staff medico e a tutti i madridisti del mondo. Se questo succederà, sarà per una nuova brillante tappa della sua ...

Paulinho alla Juventus? / CalcioMercato : il brasiliano apre all'addio al Barcellona - ma dalla Cina... : Paulinho alla Juventus? Calciomercato: il brasiliano apre all'addio al Barcellona, ma dalla Cina arriva l'offerta del Guangzhou che vuole riprendere il brasiliano...(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:30:00 GMT)

CalcioMercato LIVE - tutte le trattative di sabato 7 luglio : Juventus-Cristiano Ronaldo si lavora ai dettagli - Balotelli verso Marsiglia : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 6 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: sabato 7 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calcio : Juventus a Consob - valutiamo diverse opportunità di Mercato : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – “Su richiesta della Consob, in relazione alle notizie diffuse recentemente dagli organi di stampa”, la Juventus “precisa che durante la campagna trasferimenti la società valuta diverse opportunità di mercato e all’eventuale perfezionamento delle stesse fornirà adeguata informativa nei termini di legge”. L'articolo Calcio: Juventus a Consob, valutiamo diverse opportunità di mercato ...

Calcio : Juventus a Consob - valutiamo diverse opportunità di Mercato : Milano, 6 lug. (AdnKronos) - "Su richiesta della Consob, in relazione alle notizie diffuse recentemente dagli organi di stampa", la Juventus "precisa che durante la campagna trasferimenti la società valuta diverse opportunità di mercato e all’eventuale perfezionamento delle stesse fornirà adeguata i

Calcio : Juventus a Consob - valutiamo diverse opportunità di Mercato : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – “Su richiesta della Consob, in relazione alle notizie diffuse recentemente dagli organi di stampa”, la Juventus “precisa che durante la campagna trasferimenti la società valuta diverse opportunità di mercato e all’eventuale perfezionamento delle stesse fornirà adeguata informativa nei termini di legge”. L'articolo Calcio: Juventus a Consob, valutiamo diverse opportunità di ...

Colpi shock di Juventus e Napoli - il calcioMercato in Serie A è caldissimo : Genoa e Samp show - innesti per Toro - Milan - Lazio e Fiorentina : 1/21 Atalanta ...

CR7 - la Juve alla Consob : "Valutiamo opportunità di Mercato" : Il sempre più probabile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus non ha infiammato solo il calciomercato ma anche la sede della Borsa. Non c'è ancora niente di ufficiale ma ci sono diversi indizi ...

Juventus a Consob : valutiamo diverse opportunità di Mercato : Teleborsa, - No comment di Juventus sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino. Su richiesta della Consob, in relazione alle notizie diffuse recentemente dagli organi di stampa, Juventus ...

Ronaldo - azioni Juve in rialzo. Comunicato del club alla Consob : 'Valutiamo opportunità di Mercato' : Il titolo della Juventus vola anche questo venerdì in Borsa, +5.73% a un ora dalla chiusura delle contrattazioni,, dopo aver chiuso mercoledi a +7,27% e giovedì a +11,19% spinto dalle voci che danno ...