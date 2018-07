Meghan Markle | perché non può mangiare il suo cibo preferito da quando è Duchessa

Meghan Markle spende cifre folli per i vestiti : Non ci potrai credere... The post Meghan Markle spende cifre folli per i vestiti appeared first on News Mtv Italia.

L’anello di fidanzamento di Meghan Markle in vendita a 2 euro : Sognate un anello di fidanzamento come quello di Meghan Markle? Bene, allora vi consigliamo di correre da Primark. Qui troverete una copia del più invidiato e desiderato gioiello del momento ad un prezzo decisamente low cost: circa 2 sterline. Qualche mese fa, quando il principe Harry annunciò le nozze con l’attrice di Suits, non si parlò d’altro che dell’anello di fidanzamento scelto dal secondogenito di Lady Diana. Come tutte ...

Meghan Markle come Audrey Hepburn : All’ultimo Royal Ascot, a finire sotto la luce dei riflettori sono state le sue sopracciglia. Quell’arco accentuato e la forma perfetta non troppo generosa creata dalla brows stylist Sherrille Riley, a fianco della Duchessa di Sussex dal 2016, hanno richiamato quelle di Audrey Hepburn, tanto che nel giro di poco si sono guadagnate l’appellativo di «Audrey Brows».LEGGI ANCHETutti pazzi per le sopracciglia alla Audrey di Meghan Markle Ma il ...

Meghan Markle trova il suo stile : incanta con l’abito giallo e non resiste a Harry : Meghan Markle è semplicemente incantevole all’incontro con i giovani del Commonwealth che si è tenuto a Londra. È sempre più sicura di sé e non teme più Kate Middleton. La Duchessa del Sussex ha sbalordito con il tubino giallo canarino, firmato Brandon Maxwell, lo stilista che veste Lady Gaga dal 2012. Un abito essenziale, dalle linee pulite che esalta i lineamenti e l’incarnato della moglie di Harry. Costo? Oltre 1.400 euro (che si ...

Meghan Markle e il Principe Harry smettono di tenersi la mano in pubblico : Quando Meghan Markle e il Principe Harry hanno annunciato il loro fidanzamento, lo scorso novembre, hanno realizzato delle fotografie ufficiali in cui sono apparsi fisicamente molto uniti.E anche durante i primi impegni ufficiali, la coppia è stata spesso ritratta mano nella mano. Dallo scorso 19 maggio, da quando cioè i due si sono sposati, qualcosa è cambiato. Non hanno smesso del tutto di tenersi per mano - come affermano alcuni - ma accade ...

Rivoluzione Meghan Markle - che osa per la prima volta. Tutti con gli occhi di fuori. Arriva all’evento ‘così’ e si prende la scena : Un altro evento ufficiale per Meghan Markle, che si conferma protagonista assoluta. Non lo diciamo noi, ma i flash dei fotografi che l’hanno letteralmente ‘bombardata’ e il numero spropositato di like che gli ultimi scatti della duchessa di Sussex, appena condivisi su Instagram dall’account ufficiale di Kensington Palace, hanno collezionato. È la royal del momento. Sembra passata una vita, ma l’ex attrice di ...

C'è un tipo di abito a cui Meghan Markle non riesce proprio a rinunciare : Dopo aver preso parte a diversi impegni ufficiali, è ormai chiara la passione di Meghan Markle per un tipo preciso di abiti, a cui sembra non voler mai rinunciare. La duchessa del Sussex pare infatti prediligere i vestiti attillati con scollo a barca. Lo ha dimostrato anche all'ultimo evento, il Commonwealth Youth Forum, al quale ha partecipato insieme al marito Harry.Questa volta la neosposa ha scelto il giallo. Lo stilista, invece, ...

La lezione di stile di Meghan Markle - lo chignon da ballerina : Mentre il mondo era impegnato a commentare il bellissimo abito giallo dalla linea pulita di Meghan Markle, indossato durante la sua ultima uscita pubblica, c’era un altro dettaglio che ha catturato l’attenzione delle più navigate beauty addicted, lo chignon ordinato della Duchessa di Sussex. Meghan Markle insieme al Prince Harry per il Your Commonwealth’ Youth Challenge Reception alla Marlborough House di Londra, ancora una volta ha dato ...

Sette look di Meghan Markle - per sette occasioni «reali» : Che cosa indosserebbe Meghan Markle? Probabilmente sì, vi è capitato di chiedervelo. Magari mentre stavate perplesse a guardare l’armadio pensando a cosa diamine mettere per quella cena di lavoro in cui avreste voluto essere professionali e femminili al contempo. O, magari, scegliendo in fretta gli abiti per accompagnare vostro figlio alla partita, dove però avreste potuto incontrare quel papà single che un po’, ammettetelo, vi piace. LEGGI ...