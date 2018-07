Mattarella riceverà Salvini lunedì | «Il colloquio non sarà sui magistrati»

Sequestro conti Lega : Mattarella riceverà Salvini domani : 10.49 - Mattarella riceverà Salvini al Quirinale lunedì alle ore 12 ma con il vicepremier e ministro dell'Interno non si parlerà della decisioni dei magistrati. "Sono, ovviamente, escluse dall'oggetto del colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della magistratura" spiega un comunicato dell'ufficio stampa del Quirinale. Salvini aveva bollato le sentenza della Cassazione sul Sequestro dei conti della Lega come politica invocando ...

