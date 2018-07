Mattarella non è Re Giorgio | porte aperte

ilgiornale

(Di domenica 8 luglio 2018) Roma Dunque l'uomo del Colle ha detto sì: domani a mezzogiorno Matteo Salvini salirà al Quirinale, parlerà con quello che ha definito "il mio presidente" e cercherà una sorta di protezione istituzionale, dopo la sentenza della Cassazione sui 49 milioni di rimborsi pubblici che rischia di mettere in ginocchio la Lega, segandone l'attività. Ma se l'udienza è concessa, perché non si può certo rifiutare un incontro con il ministro dell'Interno, l'argomento no. "Sono ovviamente escluse dall'oggetto del colloquio - si legge nella nota fatta diffondere da- valutazioni o considerazioni su decisioni della magistratura". Il perimetro dell'incontro è quindi limitato, circoscritto all'attualità politica. Il capo dello Stato non può e non vuole interferire nelle scelte di un potere autonomo. Tanto più che non si tratta di una delle tante inchiestucce di un pm politicizzato ma di un ...