Matrimoni | a Vicenza location storiche ed artistiche per il primo ' sì' 5

Matrimoni : a Vicenza location storiche ed artistiche per il primo 'sì' (4) : (AdnKronos) - E, ancora a Vicenza i novelli sposi possono scegliere per il fatidico 'sì' anche Palazzo Chiericati (sala dello Zodiaco): il giovedì dalle 16.30 alle 17.30: tariffa 1.500 euro, e il sabato dalle 11 alle 12 tariffa sempre a 1.500 euro. Progettato nel 1550 da Andrea Palladio per Girolamo

Matrimoni : a Vicenza location storiche ed artistiche per il primo 'sì' (3) : (AdnKronos) - Terza location vicentina per la celebrazione di un Matrimonio civile o un'unione civile il Giardino Teatro Olimpico (Odeo in caso di maltempo), con orari: giovedì dalle 16.30 alle 17.30, tariffa 1.000 euro, il sabato dalle 11 alle 12: tariffa 1.000 euro. E' il teatro coperto più antico

Matrimoni : a Vicenza location storiche ed artistiche per il primo 'sì' (2) : (AdnKronos) - Altra location storica per un Matrimonio civile la Basilica palladiana (Terrazza o Domus Comestabilis in caso di pioggia), dove ci si può sposare il giovedì dalle 16.30 alle 18.30: tariffa 2.000 euro e il sabato dalle 11 alle 12.30: tariffa 2.000 euro. La Basilica palladiana è l’edific

Matrimoni : a Vicenza location storiche ed artistiche per il primo ‘sì’ : Vicenza, 8 lug. (AdnKronos) – A Vicenza sono più d’una le location storiche e artistiche che il Comune di Vicenza mette a disposizione per le celebrazioni civili, previa prenotazione. Prima tra tutti la Sala degli Stucchi a Palazzo Trissino in corso Palladio 98. E’ gratis il martedì per i residenti e con una tariffa di 250 euro per i non residenti; il sabato dalle 11 alle 12.30, gratis per i vicentini (tariffa 250 euro per i ...

Matrimoni : a Vicenza location storiche ed artistiche per il primo ‘sì’ (2) : (AdnKronos) – Altra location storica per un Matrimonio civile la Basilica palladiana (Terrazza o Domus Comestabilis in caso di pioggia), dove ci si può sposare il giovedì dalle 16.30 alle 18.30: tariffa 2.000 euro e il sabato dalle 11 alle 12.30: tariffa 2.000 euro. La Basilica palladiana è l’edificio simbolo di Vicenza. Rinomata per il loggiato a serliane, progettato dal grande architetto Andrea Palladio, che circonda il medievale ...

Matrimoni : a Vicenza location storiche ed artistiche per il primo ‘sì’ (3) : (AdnKronos) – Terza location vicentina per la celebrazione di un Matrimonio civile o un’unione civile il Giardino Teatro Olimpico (Odeo in caso di maltempo), con orari: giovedì dalle 16.30 alle 17.30, tariffa 1.000 euro, il sabato dalle 11 alle 12: tariffa 1.000 euro. E’ il teatro coperto più antico al mondo. Capolavoro e ultima opera di Andrea Palladio, il Teatro Olimpico è stato commissionato nel febbraio 1580 ...

Matrimoni : a Vicenza location storiche ed artistiche per il primo ‘sì’ (4) : (AdnKronos) – E, ancora a Vicenza i novelli sposi possono scegliere per il fatidico ‘sì’ anche Palazzo Chiericati (sala dello Zodiaco): il giovedì dalle 16.30 alle 17.30: tariffa 1.500 euro, e il sabato dalle 11 alle 12 tariffa sempre a 1.500 euro.Progettato nel 1550 da Andrea Palladio per Girolamo Chiericati, il grandioso edificio è stato completato alla fine del secolo XVII in forme sostanzialmente fedeli al disegno ...