Martina | Renzi ingiusto su Gentiloni | basta dividerci

: Copione noto: all'assemblea del Pd l’ex segretario si prende tutta la scena. Martina sembra una comparsa… - fattoquotidiano : Copione noto: all'assemblea del Pd l’ex segretario si prende tutta la scena. Martina sembra una comparsa… - Corriere : Pd, Martina e Sala contro Renzi: «Non è più adatto» Gentiloni: «Imbarazzante» - repubblica : Pd, Martina bacchetta Renzi: 'Ingiusto su Gentiloni, basta divisioni'. Sala: 'Matteo non è più la guida adatta al p… -

(Di domenica 8 luglio 2018) 19.00 - Le parole del nuovo segretario del Partito Democratico Maurizio, una risposta a scoppio ritardato a quanto dichiarato ieri da Matteoall'Assemblea Nazionale del PD, hanno trovato il supporto del sindaco di Milano Beppe Sala, secondo il quale l'ex Presidente del Consiglio sarebbe stato troppo polemico, senza un valido motivo:Mi è sembrato un tono inutilmente polemico, quello di. ...Non credo che debba essere un candidato per la prossima segreteria e non credo nemmeno voglia farlo.Il diretto interessato ha replicato via Twitter, pubblicando il video integrale del suo intervento di ieri e precisando che, da parte sua, non c'è stata nessuna polemica. Anzi,si è anche detto aperto al confronto su qualsiasi argomento. Questo vale per lui e per i "ani" che continuano a rimanergli fedeli.Qui il video dell’intervento di ieri in #assembleaPd. ...