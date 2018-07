Pd : Martina : 'Renzi ingiusto su Gentiloni - basta dividersi' : Le critiche di ieri di Renzi a Gentiloni? "Sono sbagliate e ingiuste, non le ho condivise". Lo dice il segretario del Partito democratico Maurizio Martina, interpellato al telefono dall'ANSA. "basta ...

Renzi presta il Pd a Martina Gentiloni : "Imbarazzante" : C'è Matteo Renzi che attacca Gentiloni (che reagisce con un "imbarazzante"), c'è Nicola Zingaretti che attacca Renzi e c'è Roberto Giachetti che attacca tutti: "Vi siete messi d'accordo per non scegliere nulla e lasciare il Pd appeso finché non si decide chi vince il congresso. Un errore imperdonabile, forse fatale".L'Assemblea nazionale dei Dem si conclude come previsto, con Renzi che si riprende la scena, con l'elezione a segretario ...

L'Assemblea del Pd conferma Martina segretario del partito. Renzi attacca il M5s - Zingaretti lo critica : 'non ascolta' : Nel suo intervento l'attuale reggente ha chiesto l'avvio della fase congressuale e la rifondazione del partito. Renzi ai cinquestelle 'sono la vecchia destra ed hanno trasformato la politica in una rissa'. Zingaretti: 'non ascolta mai, per un leader è un grandissimo limite' -

Martina segretario fino al congresso che si terrà prima delle europee; Renzi che accusa M5s e punta a fare il nuovo Macron. E' il risultato dell'ASSEMBLEA Pd.

Assemblea Pd - Martina nuovo segretario. Lite Renzi-Zingaretti : I dem trovano l'intesa: armistizio fra le correnti. L'ex segretario: "Non si può ripartire da un simil Pds o una simil Unione". Il governatore del Lazio: "Matteo non ascolta mai, un difetto enorme per ...

Pd : assemblea elegge Martina segretario. Zingaretti contro Renzi : 'Non ascolta - un limite per un leader' : Altra causa è 'la mancanza di leadership: non c'è comunità che non esprima un leader, perché in politica la comunicazione è essenziale '. Inoltre 'Non abbiamo dettato l'agenda: sullo ius soli ...

Il tributo appassionato di Maria Elena Boschi a Matteo Renzi nel giorno dell'elezione di Martina a segretario Pd : "All'assemblea nazionale del Partito Democratico: insieme per portare avanti l'unica vera alternativa ai populismi". Lo scrive su facebook Maria Elena Boschi, deputata del Pd. "In questi 4 anni, con le sue politiche il Pd ha messo al centro il lavoro, i diritti, la cultura: risultati, non la demagogia. Noi siamo #altracosa rispetto alle forze di maggioranza: è radicalmente diversa la nostra idea di futuro per il paese. Un grande grazie a ...

