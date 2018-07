Martina | Renzi ingiusto con Gentiloni Ex premier | confrontiamoci

Scontro Renzi- Martina verso Congresso Pd/ Video Calenda “finta tregua in Assemblea - partito in crisi puberale” : Caos Pd dopo l' Assemblea : Martina e Sala contro Renzi, "ingiusti gli attacchi a Gentiloni". L'intervento dell'ex segretario infiamma la minoranza dem: "rivinco io e voi perderete"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:10:00 GMT)

Pd - Martina e Sala contro Renzi. Lui ribatte : "Confrontiamoci sui temi" : Altro che tregua armata, nel Pd il giorno dopo l'assemblea nazionale è già tutti contro tutti. A scatenare il polverone è stato l'intervento di Matteo Renzi. Non solo per le sue durissime critiche alla minoranza dem, ma anche per le stoccate, per certi versi inaspettate, al governo Gentiloni. Il segretario neo eletto, Maurizio Martina, non l'ha presa bene. "Le critiche di Renzi a Gentiloni sono sbagliate e ingiuste, non le ho condivise. Basta ...