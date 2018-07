Manifesto di Rolling Stone contro Salvini | vip citati a loro insaputa

Blastingnews

: CHE BRUTTA FINE STA FACENDO IL MANIFESTO DI 'ROLLING STONE - LegaSalvini : CHE BRUTTA FINE STA FACENDO IL MANIFESTO DI 'ROLLING STONE - DjChiamaItalia : 'Noi non stiamo con Salvini. Da adesso chi tace è complice' Il manifesto pop di Rolling Stone - radiodeejay : Ecco i musicisti, attori, registi, scrittori che hanno risposto all’appello di #RollingStone -

(Di domenica 8 luglio 2018) Sta assumendo i contorni di un giallo politico-mediatico l’iniziativa presa questa settimana dal, versione italiana della rivista statunitense che si occupa di musica e cultura. Il periodico ha, infatti, deciso di pubblicare unla politica adottata dal ministro dell’Interno MatteoVIDEO, soprattutto in materia di immigrazione. Una cinquantina i vip cantanti, giornalisti, attori, artisti che hanno deciso di aderire all’iniziativa chiamata in maniera molto evocativa ‘Noi non stiamo con’. Ma, tra questi, c’è chi ha deciso di denunciare il fatto che il suo nome sia stato citato senza aver prima chiesto il suo permesso o, addirittura, è il caso di Enrico Mentana, dopo aver negato, motivandola, la propria partecipazione all’iniziativa. Anche per questo il pasticcio delrischia di portare altra acqua al mulino del capo ...