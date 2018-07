Maltempo in Giappone - oltre 85 le vittime : “È una battaglia contro il tempo” : Il numero delle vittime dovute alle forti piogge in Giappone ha toccato quota 85. E il tragico bilancio, secondo quanto ha spiegato il portavoce del governo Giapponese Yoshihide Suga, potrebbe inasprirsi ulteriormente perché non si conosce la sorte di decine di dispersi nella zona meridionale della prefettura di Hiroshima.Continua a leggere

Giappone - si aggrava il bilancio dei morti per Maltempo : sono 85 : "Abbiamo ricevuto - ha detto Yoshihide Suga - più di 100 segnalazioni di vittime". Impiegati 40 elicotteri in missione di salvataggio. "E' una battaglia con il tempo" ha detto ai giornalisti il primo ...

Giappone - 76 morti per il Maltempo/ Video - città completamente allagate nell'area di Hiroshima : maltempo in Giappone, Video, 76 morti, 92 dispersi, 4.7 milioni di evacuati: una nazione in ginocchio. Non migliora la situazione in oriente, dove la pioggia non cessa(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 16:32:00 GMT)

Giappone : i morti salgono a 76 per il Maltempo : Il numero delle vittime dovute alle forti piogge in Giappone ha toccato quota 76: ai 48 morti accertati, infatti, ormai vengono aggiunti altri 28 morti presunti. Ma il bilancio, spiega il portavoce ...

Giappone - si aggrava il bilancio dei morti per Maltempo : sono 76 : "Abbiamo ricevuto - ha detto Yoshihide Suga - più di 100 segnalazioni di vittime". Impiegati 40 elicotteri in missione di salvataggio. "E' una battaglia con il tempo" ha detto ai giornalisti il primo ...

Giappone - Maltempo e inondazioni/ Video - aumenta il numero delle vittime : 51 morti e 48 dispersi : maltempo in Giappone Video, 46 morti, 50 dispersi, 3 milioni di evacuati: una nazione in ginocchio a causa delle fortissime piogge che si sono abbattute nelle scorse ore(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 19:00:00 GMT)

Maltempo IN GIAPPONE/ Video 46 morti - 50 dispersi - 3 milioni di evacuati : riunione d'emergenza del premier Abe : MALTEMPO in GIAPPONE Video, 46 morti, 50 dispersi, 3 milioni di evacuati: una nazione in ginocchio a causa delle fortissime piogge che si sono abbattute nelle scorse ore(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 15:02:00 GMT)

Emergenza maltempo in Giappone: alle 19.00 locali le vittime ammontavano a 46, mentre 5 persone sono state ritrovate prive di sensi. Il numero dei dispersi è di almeno 50.

