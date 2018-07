Maltempo al Nord Est | fenomeni estremi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia FOTO e VIDEO

Maltempo - Centro/Nord bersagliato dai fenomeni estremi : violenta grandinata nel centro storico di Milano - grosso tornado a Misano Adriatico. Danni per il forte vento tra Marche e Abruzzo : 1/9 Milano ...

Maltempo flagella Nord Italia - a Milano esonda il Seveso :

Meteo : Maltempo al nord e da domani pure al centro sud : ANCORA TEMPORALI AL nord Le regioni settentrionali restano esposte a correnti instabili atlantiche in scorrimento lungo il bordo settentrionale dell'anticiclone afro-mediterraneo, che invece rinnova ...

Allerta Meteo - Nord bersagliato dai fenomeni estremi ma attenzione al Maltempo che adesso si sposta verso il Sud : 1/12 ...

Maltempo al Nord - tromba d'aria a Pozzo D'Adda. Forti piogge su Torino - : Nel Milanese, nella notte, è stata scoperchiata una palazzina. Esondato il Seveso. Disagi anche nella città piemontese, dove un'automobile è rimasta intrappolata in un sottopasso. Previste nuove ...

Maltempo al Nord, tromba d'aria a Pozzo D'Adda. Forti piogge su Torino Nel Milanese, nella notte, è stata scoperchiata una palazzina. Esondato il Seveso. Disagi anche nella città piemontese, dove un'automobile è rimasta intrappolata in un sottopasso. Previste nuove perturbazioni - IL METEO

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte Maltempo in arrivo al Nord : criticità “gialla” in 5 Regioni - ecco i bollettini : Allerta Meteo – Mentre un’area di alta pressione di origine Nord africana interessa le Regioni centro-meridionali della nostra penisola regalando tempo stabile e soleggiato, una perturbazione di origine atlantica si porterà sulle Regioni settentrionali italiane, causando condizioni di forte instabilità su gran parte di esse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – ...

Maltempo - Estofex innalza il livello di allerta per il Nord Italia : “Grandine di dimensioni molto grandi e forti raffiche di vento” : allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’allerta meteo di livello 2 fino alle 8 di domani 5 luglio per l’Italia settentrionale a causa di grandine di dimensioni grandi/molto grandi, forti raffiche di vento e nubifragi. livello di allerta 1, invece, per la fascia alpina, la Slovenia e la Croazia, principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi. Uno scenario su scala sinottica abbastanza complesso si ...

Maltempo - violenti temporali nella notte al Nord dopo la disastrosa alluvione di Moena : Trentino in ginocchio - evacuati e strade chiuse [LIVE] : 1/23 ...

Maltempo nel Nordest : allagata Moena - oltre 3000 fulmini in Alto Adige : Si è spostata nel Nordest, in particolare in Trentino e in Alto Adige, l'ondata di Maltempo, con violenti nubifragi, che già aveva colpito la notte scorsa il Piemonte , provocando anche la morte di un ...

Report Maltempo Nord Italia 03-07-2018 : La giornata del 3 Luglio 2018, era già iniziata con dei violenti temporali che nel corso della notte hanno interessato le pianure del medio-alto Piemonte causando locali allagamenti. Gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto i...

Maltempo nel Nordest : allagata Moena - oltre 3000 fulmini in Alto Adige : Violenti nubifragi in Trentino, colpite soprattutto le valli di Fiemme e Fassa. Temporali, vento forte e grandine anche nella provincia di Bolzano. Nei prossimi giorni caldo torrido al Centro-Sud, instabilità e pioggia al Nord

Previsioni Meteo - il ciclone sull’Italia spiana la strada a un freddo e anomalo corridoio nord/orientale : attenzione alla prossima settimana - Maltempo estremo e temperature shock! : 1/24 ...

Allerta Meteo - fronte freddo avanza sull’Italia da Nord/Est e porta il Maltempo : allarme per le Regioni Adriatiche : 1/7 ...