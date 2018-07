Mafia | il boss pentito si sfoga su Facebook | Ci scasso tutti i cuorna

Mafia - preso l'uomo di fiducia del boss latitante Messina Denaro : Un 'uomo di fiducia del boss latitante Matteo Messina Denaro', come viene definito dagli inquirenti, è stato arrestato dalla Dia di Trapani che ha anche sequestrato beni allo stesso Nicolò Clemente. ...

Mafia - arrestato Nicolò Clemente/ Ultime notizie : altro colpo alla rete del boss Matteo Messina Denaro : Mafia, arrestato Nicolò Clemente. altro colpo alla rete di Messina Denaro, l’ultimo padrino di Cosa Nostra. L'imprenditore è accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 10:16:00 GMT)

Salvini fa il bagno nella piscina confiscata alla Mafia. E Di Maio approva : «I boss rosicano» : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato ospite questa mattina in un'azienda agricola di Suvignano, nel Senese, un luogo confiscato nel 2007 a Cosa Nostra: dopo essere entrato in una stanza, ha ...

Mafia - ecco con quali trucchi i boss aggirano il 41 bis : Il carcere duro previsto per isolare i capi dagli affiliati a piede libero viene sempre più spesso dribblato grazie a una serie di accorgimenti. E così si tradisce l'insegnamento di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Quanto vale il voto dei detenuti"

Mafia - minacciò di morte con un messaggio vocale il giornalista Borrometi : condannato il fratello di un boss : Aveva inviato un messaggio vocale al giornalista Paolo Borrometi minacciandolo di morte. Per questo motivo il tribunale di Siracusa ha condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione Francesco De Carolis, 44 anni, accusato di tentativo di violenza privata aggravata dal metodo mafioso nei confronti del cronista siciliano. De Carolis aveva inviato un file audio a Borrometi minacciandolo anche di morte se avesse continuato a occuparsi del fratello ...

Mafia - arrestata donna boss : "Gestiva affari della famiglia di Riesi"/ Ultime notizie : colpo al clan Cammarata : Mafia, arrestata donna boss Maria Catena Cammarata accusata di gestire gli affari della famiglia di Riesi: blitz e duro colpo all'intero clan, altri 20 arresti in tutta Italia.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 13:30:00 GMT)

Mafia - boss scarcerati dal Riesame tornano in cella : 10 capiMafia delle cosce agrigentine e palermitane in manette : Di nuovo in carcere. I Carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno arrestato dieci capiMafia delle cosche agrigentine e palermitane e notificato un obbligo di dimora a un undicesimo indagato. L’operazione è stata coordinata dalla Dda di Palermo. In manette sono finiti boss ed estorsori già arrestati a gennaio scorso nell’ambito del maxiblitz Montagna poi scarcerati dal tribunale del Riesame. I giudici della Libertà, nei mesi scorsi, ...

Mafia - 10 boss scarcerati a febbraio tornano in carcere/ Ultime notizie video : blitz contro clan agrigentini : Mafia, 10 boss scarcerati a febbraio tornano in carcere. Ultime notizie, video dell'operazione Montagna 2: blitz contro clan tra Agrigento e Palermo. Decapitate le cosche siciliane. (Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:15:00 GMT)

Blitz antiMafia ad Agrigento - 10 boss tornano in carcere - : In manette sono finiti alcuni membri di Cosa Nostra, già arrestati lo scorso gennaio nell'ambito della maxioperazione "Montagna", ma successivamente scarcerati per uno difetto di motivazione

Mafia : 19 arresti a Catania. Il boss comandava dal carcere : Sono 19 gli arresti eseguiti oggi a Paternò, in provincia di Catania, per Mafia. I carabinieri del comando provinciale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di presunti boss e gregari del gruppo di Paternò del clan mafioso Laudani.Le accuse avanzate dai pm della Direzione distrettuale antiMafia locale sono di associazione mafiosa, rapina, traffico e spaccio di droga, porto e detenzione di armi. Il clan di Paternò è ...