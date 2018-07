Lutto nel mondo del cinema | morto il regista Carlo Vanzina

Carlo Vanzina è morto : Lutto nel mondo del cinema : Il mondo del cinema è in lutto, questa notte è morto il regista e produttore cinematografico Carlo Vanzina. Aveva 67 anni. Fratello minore di Enrico, sua la fortunatissima saga dei cinepanettoni con la ...

Lutto nel mondo dello spettacolo : 'Grazie per tutto quello che hai fatto' : Ditko è rimasto attivo fino agli anni 1990, ma di fatto si era ritirato dalle scene pubbliche un ventennio prima, non rilasciando interviste né avendo contatti con il mondo dei fan. Nasce a Johnstown ...

Lutto nel mondo dello spettacolo : “Grazie per tutto quello che hai fatto”. Lo hanno ritrovato senza vita nel suo appartamento : Il suo nome è sempre rimasto un po’ nell’ombra, ma per i cultori del genere è stato un vero e proprio mito, tanto che la notizia della sua morte ha scatenato una pioggia di messaggi sui social per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto. A novant’anni si è spento Steve Dikto, papà di personaggi come Spider Man e Doctor Strange. Il fumettista è stato trovato senza vita da un addetto alla manutenzione nel suo ...

Lutto nel mondo del commercio : Lutto, nel mondo del commercio cittadino, per la morte, a 81 anni, di Franco Piero Leone, storico titolare del negozio di vernici, colori, materiale per il disegno artistico e prodotti per la pulizia ...

Lutto nella politica agrigentina - morto a 94 anni Giuseppe Lauricella : E' morto a Campobello di Licata, Giuseppe Lauricella, 94 anni, già esponente politico di primo piano ed eletto deputato regionale nelle file dell'allora Partito Comunista.

Lutto nell'Arma dei Carabinieri : l'Appuntato Scelto Angelo Tredanari non ce l'ha fatta : Gaspare Randazzo e con l'Amministrazione Comunale, ha deciso di sospendere tutte le attività ricreative e gli spettacoli in programma per oggi e domani, rinviandoli a data da destinarsi. Il palco di ...

Lutto nel mondo della disco music : morto il deejay Christian Kou - era Ibiza per esibirsi : Il Disc jockey è morto all'età di 48 anni mentre era sull'Isola spagnola per lavoro. La notizia della prematura scomparsa dell'uomo è stata data dalla compagna Roberta.Continua a leggere

Antonella Clerici - lo strazio pubblico : 'Ti ricordo così - col tuo bel sorriso'. Il Lutto che l'ha colpita : L'ora del dolore per Antonella Clerici . La popolare conduttrice Rai ha voluto ricordare su Instagram lo chef Alessandro Narducci , scomparso a 29 anni a Roma in un tragico incidente stradale. '...

Lutto nella sinistra salernitana : addio a Gennaro Giordano : Approfondimenti Lutto nel mondo della politica: morto Vincenzo Erra 16 gennaio 2016 Argomenti: morti Tweet

Lutto nel calcio - è morto il mitico Sergio Gonella : l'arbitro incubo dei Mondiali in Argentina : L' unico, insieme al collega svizzero Gottfried Dienst, a poter vantare il record di aver arbitrato le due finali più importanti del mondo del calcio: quella degli Europei del 1976 e quella del ...

Lutto nel mondo dello sport : muore campionessa di equitazione - è mistero sulle dinamiche : La notizia della scomparsa di Consuelo è stata prima diffusa dalla polizia quindi riportata sulla cronaca generando il consueto moto di empatia e commozione sulla pagina social della donna. Al ...

Lutto nel mondo del rap : XXXTentacion freddato da un sicario mentre si trovava in permesso dai domiciliari : Secondo quanto riportato da Tmz.com s'è trattato di un vero e proprio agguato, quello subito da XXXTentacion, rapper 20enne originario di Plantation, cittadina nel Sud dela Florida. Il ragazzo dal ...

Lutto nel nuoto sincronizzato - Noemi Carrozza morta in un incidente stradale a Roma : La 20enne, promessa del sincronizzato italiano, era a bordo del suo motorino quando ha perso il controllo finendo a terra