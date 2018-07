Lupi e orsi | Ministro Costa | l’abbattimento “non è l’unica soluzione | ce ne sono davvero

Italia : dopo Trento anche da Bolzano ok a abbattimento Lupi e orsi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Animali : WWF chiede al governo “di impugnare la legge della provincia di Trento su possibili abbattimenti di orsi e Lupi” : “Il Consiglio provinciale di Trento ha approvato ieri a larga maggioranza un disegno di legge che prevede il via libera a possibili abbattimenti di lupi ed orsi, bypassando il parere del Ministero dell’Ambiente. Sembra avere le stesse intenzioni la provincia di Bolzano, orientata a varare a breve un atto-fotocopia“: lo spiega in una nota WWF Italia. “Questi provvedimenti sono un precedente gravissimo. La fauna, secondo la ...

Lupi e orsi - sì a gestione autonoma : ANSA, - TRENTO, 5 LUG - Approvato dal Consiglio provinciale di Trento il disegno di legge proposto dalla Giunta, con l'assessore Michele Dallapiccola, che prevede la gestione autonoma da parte della ...

Trento - Lupi e orsi : minoranze pronte ad ostruzionismo in Consiglio : I consiglieri provinciali Alessandro Savoi, Giacomo Bezzi e Claudio Cia annunciano ostruzionismo in aula in occasione della discussione dei testi sulle misure d’emergenza verso orsi e lupi e sulla riforma della legge provinciale sulla pesca. Savoi porta un corposo pacchetto di emendamenti per richiedere alcune modifiche al testo proposto dalla Giunta per formare una commissione di supporto a decisioni di emergenza sui grandi carnivori, che ...

Catturata e radiocollarata l'orsa F20. Dallapiccola : ''Stiamo attendendo l'ok alle norme per la gestione di orsi e Lupi problematici' : TRENTO . La giovane orsa F20 la scorsa notte in val Genova è stata Catturata con trappola tubo, radiocollarata e rilasciata sul posto dal personale del Corpo forestale trentino . Il plantigrado era ...

Lupi e orsi - Lav Trentino : “No a ddl ‘sparaorsi e sparaLupi'” : “Approvare il ddl ‘sparaorsi e sparaLupi’, oltre che essere dannoso aprirebbe la strada non solo a un ricorso da parte del nuovo governo, ma anche a danni erariali da imputare agli stessi consiglieri”. Lo scrive la Lav del Trentino alla Terza commissione permanente del Consiglio provinciale di Trento, su un disegno di legge che prevede la gestione autonoma di Lupi e orsi e provvedimenti in caso vengano ritenuti pericolosi ...

Orsi e Lupi : in Trentino “situazione non sostenibile” : “Altri tre importanti episodi di predazione del lupo e dell’orso questa notte in Trentino danno la misura del fatto che la situazione non sia sostenibile”. Ad affermarlo è l’assessore provinciale Trentino alle foreste, Michele Dallapiccola. “Questo avviene proprio nel giorno – aggiunge – in cui in commissione consiliare inizia l’esame del disegno di legge della Giunta provinciale con il quale si ...

AIDAA scrive al Ministro Costa : “Fermi la strage di Lupi e Orsi” : Il presidente nazionale di AIDAA Lorenzo Croce ha inviato una lettera ed ha registrato un appello video destinato al nuovo Ministro dell’ambiente Generale Sergio Costa nei quali chiede un “intervento immediato del Ministro per mettere in sicurezza la vita dei Lupi e degli orsi, specialmente dopo la decisione delle provincie di Bolzano e Trento di poter autorizzare il loro prelievo”. Oltre al Trentino ci sono altre regioni con ...

Animali - LAV : il Trentino “vuole mano libera su Lupi e orsi” : “La Giunta Provinciale di Trento annuncia, per voce del Presidente Ugo Rossi, l’avvio di una procedura urgente per l’approvazione di una norma provinciale che consentirà di sparare a lupi e Orsi. Un’operazione che si pone in netto contrasto con le Leggi nazionali e le Direttive comunitarie che impongono l’assoluta protezione per questi Animali“: lo spiega in una nota la Lega anti vivisezione (LAV). “Le ...

Troppi Lupi e orsi - il Governatore trentino può deciderne l’uccisione o la cattura : Il crescente numero di lupi presenti in trentino sta preoccupando la popolazione. Recentemente, soprattutto in Val di Fassa, qualche esemplare si è avvicinato ai centri abitati causando non poca apprensione. Ora la giunta della Provincia autonoma di Trento ha approvato il disegno di legge che stabilisce la possibilità di decisione da parte del gove...