Lula | una Corte d' appello ordina la scarcerazione Un altro giudice blocca tutto

Lula - una Corte d'appello ordina la scarcerazione dell'ex presidente brasiliano : L'ex presidente brasiliano Ignacio Lula torna in libertà. La scarcerazione è stata ordinata a sorpresa da una Corte d'appello. Settantadue anni, Lula è in carcere dal 7 aprile 2018: sconta una condanna per corruzione. Il tribunale, si legge nell"ordinanza, ha stabilito che "la scarcerazione di Lula deve avvenire con urgenza e in data odierna con la presentazione di questa ordinanza a qualsiasi autorità di polizia presente nella sede della ...

Dodici giorni "in ostaggio" per una foto sul celLulare : Cristina è libera : E' finito l'incubo per Cristina Cattafesta: l'attivista milanese "in ostaggio" in Turchia dallo scorso 24 giugno, è...

Vede strani messaggi sul celLulare del figlio - scopre che il 16enne fa sesso con una 28enne : Dopo la denuncia della madre del 16enne, la 28enne è stata arrestata dalla polizia con la pesante accusa di violenza sessuale su minore.Continua a leggere

Brasile - Tribunale boccia richiesta scarcerazione Lula : Brasile, Tribunale boccia richiesta scarcerazione Lula Brasile, Tribunale boccia richiesta scarcerazione Lula Continua a leggere L'articolo Brasile, Tribunale boccia richiesta scarcerazione Lula proviene da NewsGo.

Tribunale boccia scarcerazione Lula : Il Superiore Tribunale di Giustizia , Stj, del Brasile ha annunciato oggi che non esaminerà martedì prossimo, come era previsto, una nuova richiesta di scarcerazione presentata dagli avvocati dell'ex ...

Tribunale boccia scarcerazione Lula : BRASILIA, 23 GIU - Il Superiore Tribunale di Giustizia , Stj, del Brasile ha annunciato oggi che non esaminerà martedì prossimo, come era previsto, una nuova richiesta di scarcerazione presentata ...

Segue una bambina - le ruba il celLulare e poi la prende a calci : il video dell’aggressione : La brutale aggressione in un palazzo di New York è stata catturata dalle telecamere di videosorveglianza. Un uomo ha seguito la bambina di dieci anni e, dopo averle rubato il cellulare, l’ha colpita a calci prima di andare via.Continua a leggere

Il mio nemico - nella docu-serie di Sky il racconto della guerra in Libia e di due infiltrati in una celLula Isis : Una storia dove la cronaca di una Libia in guerra fa da sottofondo alla testimonianza in prima persona di un infiltrato nelle milizie dello Stato Islamico. Un racconto in soggettiva, fatto attraverso l’esperienza dagli insider protagonisti del doc, ma anche da Luigi Pelazza, regista in campo e al tempo stesso narratore della storia. È la docu-serie “Il mio nemico”, in onda per tre settimane dal 3 giugno su Sky Atlantic HD, ogni domenica ...

Ti racconto una canzone : Diodato e la sua vita al celLulare dopo «Adesso» : Nato ad Aosta «di passaggio», da papà campano e mamma tarantina, Diodato è cresciuto qua e là, sviluppando con gli addii la sua attitudine alla scrittura. «I miei si trasferivano di continuo per lavoro, ho passato l’infanzia a scrivere letterine per salutare gli amici. Forse sono cantautore anche per questo», aveva raccontato qui a Vanity Fair, confermando anche l’amore con una sua collega famosa. Sfoglia gallery ...

Palermo : celLulare alla guida - 34 multe in una settimana : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - Sono 34 le multe elevate dalla polizia municipale di Palermo, nell'ultima settimana, per l'uso del telefonino durante la guida. Il comandante dei vigili Gabriele Marchese ha disposto il servizio di quattro pattuglie con vigili in borghese a bordo di moto civetta. Per i

Come fa una sola celLula a portare a un intero organismo? : È uno dei quesiti più intriganti per i biologi: con che meccanismi una sola cellula, una volta fecondata, innesca il processo che conduce a un intero essere vivente? Da dove originano, insomma, gli organi e tutti i tessuti che compongono un organismo? Oggi gli scienziati, grazie soprattutto allo studio della genetica e a tecniche computazionali, ne sono venuti a capo e possono condividere con noi tutti i dettagli di questa affascinante sequenza. ...

Brasile : Corte suprema respinge all'unanimità libertà Lula : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Napoli : donna prende il celLulare nel corso di una tac - l'immagine è virale Video : Ha dell'incredibile quello che è successo presso un noto Ospedale del napoletano. Una donna, che si trovava al Cardelli per fare una Tomografia computerizzata comunemente chiamata tac ha risposto al telefono nel corso della visita, lasciando di stucco i medici presenti in sala. Il cellulare è un aggeggio che, ormai da molto tempo, è parte integrante del quotidiano di ognuno di noi, tuttavia, ogni individuo è a conoscenza del fatto che questi ...

Si torna a parlare di una 'porta di servizio' per far entrare la polizia nei pc e nei celLulari : Improvvisamente negli Usa c’è di nuovo fermento sul tema della crittografia dei dispositivi e delle comunicazioni. Lo scontro sulla cifratura tra governo, aziende, società civile è in realtà una cripto-guerra sotterranea, che va avanti da tempo. Ogni tanto però erompe in superficie, come un fiume carsico. Ora da quache giorno è tutto un fiorire di comunicati a difesa della cifratura ...