Luigi Mastroianni difende il fratello e sbotta | “Curatevi”

Luigi Mastroianni vittima di hacker : ecco cosa gli è successo : Uomini e Donne: Luigi Mastroianni beffato da un hacker Pare davvero non esserci un solo giorno in cui Luigi Mastroianni venga lasciato in pace. Difatti il giovane ex corteggiatore di Uomini e Donne, dopo la furiosa polemica con la sua ex fidanzata Sara Affi Fella, è stato preso di mira da un hacker. cosa gli è successo? Andando nel particolare, il suddetto pirata informatico, in queste ultime ore, si è impossessato del suo profilo personale ...

Sara Affi Fella : ‘Luigi Mastroianni mi ha preso in giro - non s’è comportato da uomo’ : Non c’eravamo tanto amati. Oggi si può dire che la storia d’amore tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni non solo non è mai decollata ma è morta praticamente sul nascere: l’idillio post trasmissione è durato pochissimo e già ben pochi istanti dopo la scelta al termine della stagione di Uomini e donne il rapporto sembrava scricchiolare pericolosamente. A quel punto, nel giro di un amen, la situazione è precipitata, i due hanno ...

UeD : Lorenzo Riccardi lancia frecciatina a Luigi Mastroianni : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni attaccato da Lorenzo Riccardi Sembra non avere tregua lo scontro a distanza tra Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella. I due si sono conosciuti all’interno della trasmissione di Uomini e Donne da cui, dopo un percorso durato sette mesi, sono usciti insieme pronti a vivere la loro storia d’amore. Peccato che il sogno, soprattutto dei loro fan, di vederli vivere giorni felici si è frantumato dopo circa venti ...

Lorenzo Riccardi contro Luigi Mastroianni : la frecciatina dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne : Uomini e Donne, mentre Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni litigano Lorenzo Riccardi dice la sua: la frecciatina dell’ex corteggiatore Non è la prima volta che Lorenzo Riccardi dice la sua sulla diatriba che ha coinvolto in queste settimane Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Questa volta, però, l’ex corteggiatore ha rivolto le sue parole […] L'articolo Lorenzo Riccardi contro Luigi Mastroianni: la frecciatina dell’ex ...

Luigi Mastroianni replica a Sara Affi Fella : “Capitolo chiuso” : Uomini e Donne: Luigi Mastroianni risponde a Sara Affi Fella Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella di Uomini e Donne si sono lasciati. Sono stati proprio i diretti interessati a rivelarlo qualche settimana fa. Difatti i due ex protagonisti del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, frequentandosi nella vita di tutti i giorni, hanno capito ben presto di non essere fatti l’uno per l’altra. E per tale ragione hanno ...

Uomini e Donne Trono Classico : Luigi Mastroianni si sfoga ma Sara Affi Fella se la ride : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni sui social si sfoga: Sara Affi Fella reagisce prendendo in giro l’ex corteggiatore Il battibecco social tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni sembra destinato a non placarsi oggi. Dopo l’intervista di Sara rilasciata a Uomini e Donne Magazine, infatti, l’ex corteggiatore ha replicato pubblicando un lungo messaggio su Instagram. […] L'articolo Uomini e Donne Trono Classico: Luigi ...

Uomini e Donne news - Luigi Mastroianni furioso dopo l’intervista di Sara : “A dire certe cose ci vuole coraggio” : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni legge l’intervista di Sara Affi Fella e sbotta: “A dire certe cose ci vuole coraggio.. Signori si nasce” L’ultima intervista rilasciata da Sara Affi Fella al settimanale Uomini e Donne Magazine non deve aver fatto molto piacere a Luigi Mastroianni. Il messaggio pubblicato pochi minuti fa sui social dall’ex corteggiatore, […] L'articolo Uomini e Donne news, Luigi Mastroianni ...

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati per colpa di Lorenzo Riccardi? L’ultima indiscrezione : Uomini e Donne, c’entra Lorenzo Riccardi con la fine della storia tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni? L’ultima dichiarazione dell’ex tronista Lorenzo Riccardi continua ad essere una presenza ingombrante quando si parla di Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Da quando i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono lasciati (ma in […] L'articolo Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati per colpa di ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Luigi Mastroianni non salirà sul trono : Luigi Mastroianni rifiuta il trono di Uomini e Donne Uomini e Donne è nella consueta pausa estiva, ma lo stesso non vale per i fan della trasmissione che sono sempre più curiosi di sapere chi saranno i nuovi tronisti. Luigi Mastroianni, dopo aver preso parte al programma ideato e condotto da Maria De Filippi nel ruolo di corteggiatore, e dopo aver iniziato una breve relazione con la tronista Sara Affi Fella, sembra essere il preferito del ...