L’Italia più bella raccontata da Carlo Vanzina | quella che non avremo più

Salute - Istat : L’Italia tra i Paesi con la più bassa mortalità infantile : L’Italia si colloca tra i Paesi con la più bassa mortalità infantile: la mortalità nelle prime fasi della vita continua la sua diminuzione nel medio periodo, con il Mezzogiorno che lentamente recupera lo svantaggio: lo rende noto l’Istat nel ‘Rapporto SDGs 2018‘ che propone un aggiornamento e un ampliamento dell’applicazione in Italia dell’Agenda 2030 adottata nel 2015 dall’Assemblea Generale delle ...

Perché L’Italia è il mercato che cresce di più per Flixbus : (Foto: Flixbus) Flixbus, la compagnia di pullman low cost che percorre le strade di tutta Europa è in Italia ormai da tre anni. Risale al luglio del 2015 il primo viaggio (da Milano a Venezia) per uno dei veicoli dell’azienda tedesca. Che ora festeggia questo anniversario con “oltre 10 milioni di persone trasportate, più di 300 città collegate e 1.500 posti di lavoro creati”, spiega Andrea Incondi, direttore generale del gruppo ...

Nel 2017 L’Italia ha sofferto la sete : è stato il secondo anno più “secco” dal 1961 - primavera ed estate con caldo record : La caratteristica prevalente del clima in Italia nel 2017 è stata la siccità, che ha interessato gran parte del territorio nazionale, causando gravi problemi di gestione delle risorse idriche in molte regioni. Con una precipitazione cumulata media in Italia al di sotto della norma del 22% circa, il 2017 si colloca al 2° posto, appena dopo il 2001, tra gli anni più “secchi” dell’intera serie dal 1961. Con un’anomalia della temperatura media di ...

Filippo Tortu - L’Italiano più veloce della storia : «E pensare che sono un ritardatario» : Nella vita di Filippo Tortu, il tempo è un specie di parola magica. Quello che segnalano i cronometri al termine delle sue gare, come quello che si prende lontano dalla pista, a costo anche di far aspettare i suoi amici. Chi lo direbbe mai che quel ragazzone lombardo, vent’anni appena compiuti, capace di sfondare il muro dei 10 secondi sui 100 metri e battere così il leggendario record di Pietro Mennea, è in realtà un inguaribile ritardatario: ...

Paolo Gentiloni : “Governo pericoloso - può fare male alL’Italia e ci è già costato più di 5 miliardi” : Secondo l'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, il governo M5s-Lega è "pericoloso" e può fare male all'Italia, tanto da esser già costato "più di 5 miliardi e mezzo" di euro in un mese o poco più. In un'intervista a La Stampa, l'esponente del Pd parla anche del suo partito e commenta le prime mosse dell'esecutivo su migranti e lavoro.Continua a leggere

Lotta - L’Italia non è più solo Frank Chamizo. Giovani azzurri crescono a suon di risultati : Il movimento italiano della Lotta c’è e sta crescendo nel numero e nei risultati. Non solo l’immenso Frank Chamizo, l’italo-cubano specialista della Lotta libera, ma anche una nidiata di altri Giovani che in futuro potranno farci arrivare lontano. Su tutti la grande sorpresa di Tarragona Simone Innattoni, classe 1997. Il suo argento nei -97 kg in terra di Spagna è arrivato in maniera inaspettata e ha impressionato per la ...

Matteo Salvini ai mafiosi : “L’Italia non sarà più il vostro Paese - vi sequestreremo anche le mutande” : Matteo Salvini si scaglia contro la mafia e i mafiosi: "Messaggio chiaro ed evidente ai bastardi mafiosi, camorristi e 'ndranghetisti: l'Italia non sarà più il vostro Paese. Dedicherò ogni mia energia provando a sequestrarvi anche le mutande che portate addosso", afferma il ministro dell'Interno prima di tuffarsi nella piscina di una villa confiscata alla mafia.Continua a leggere

Salvini fa il bagno nella piscina nell’azienda confiscata a cosa nostra : “Bastardi mafiosi L’Italia non sarà più il vostro paese” : Ha chiesto un asciugamano e, dopo essere entrato in una stanza dell’azienda agricola di Suvignano, nel Senese, il ministro Matteo Salvini è uscito in costume e si è concesso un bagno nella piscina dell’agriturismo davanti a telecamere, fotografi e ospiti che hanno seguito la sua visita all’azienda confiscata nel 2007 a cosa nostra. Così, dopo il comizio di Pontida, il ministro dell’Interno anche oggi manda un messaggio chiaro ai “Bastardi ...

Austria e Germania chiudono i confini ai migranti : L’Italia è sempre più isolata : Austria e Germania chiudono i confini ai migranti: l’Italia è sempre più isolata Austria e Germania sono pronte a isolare l’Italia e stanno pensando di approvare una serie di restrizioni relative all’ingresso dei migranti sul proprio territorio. La cancelliera tedesca Merkel ha ceduto alle pressioni del ministro dell’Interno Seehofer per evitare la caduta del proprio […] L'articolo Austria e Germania chiudono i confini ai ...

Austria e Germania chiudono i confini ai migranti : L’Italia è sempre più isolata : Austria e Germania sono pronte a isolare l'Italia e stanno pensando di approvare una serie di restrizioni relative all'ingresso dei migranti sul proprio territorio. La cancelliera tedesca Merkel ha ceduto alle pressioni del ministro dell'Interno Seehofer per evitare la caduta del proprio governo e l'Austria ha annunciato che provvederà ad approvare norme a protezione dei propri confini qualora l'accordo tedesco dovesse diventare ...

Elia Viviani : “Io bandiera delL’Italia - il successo più bello. Agli Europei per la rivincita - tra strada e pista” : Elia Viviani ha letteralmente incantato sulle strade di Darfo Boario Terme e a sorpresa ha vinto i Campionati Italiani con un’azione non convenzionale, non staccandosi in salita e pennellando nel finale una volata a ranghi ristretti che lo ha letteralmente consacrato. Il 29enne ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia e ha così indossato con pieno merito il tricolore, sarà lui la bandiera dell’Italia ciclistica per un anno ...

Migranti - c’è l’accordo dell’Ue a 28 : per Conte “ora L’Italia non è più sola” : Migranti, c’è l’accordo dell’Ue a 28: per Conte “ora l’Italia non è più sola” Migranti, c’è l’accordo dell’Ue a 28: per Conte “ora l’Italia non è più sola” Continua a leggere L'articolo Migranti, c’è l’accordo dell’Ue a 28: per Conte “ora l’Italia non è più sola” proviene da NewsGo.

Migranti. Berlusconi : “L’Italia non è più il ventre molle d’Europa” : Silvio Berlusconi interviene sulla questione Migranti. “Il nostro Paese non è più disposto a essere il ventre molle d’Europa, e a

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Conte : «L’Italia non è più sola» - Il video Macron : così non va. Ma alla fine media : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»